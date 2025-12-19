Suur-Savon Sähkö mukana Suomen suurimmassa tuulipuistossa –Lestijärven hanke valmistui
Suur-Savon Sähkö on Kymppivoiman omistajayhtiönä mukana nyt valmistuneessa Lestijärven tuulipuistossa, joka on kokonaisteholtaan Suomen suurin. Keski-Pohjanmaalle Lestijärvelle rakennettu tuulipuisto koostuu 69 tuulivoimalasta, ja sen kokonaisteho on 455,4 megawattia.
Lestijärven tuulipuisto on uusi merkittävä askel Suur-Savon Sähkön pitkäjänteisessä työssä kotimaisen ja uusiutuvan sähköntuotannon vahvistamiseksi. Paikallisena energiayhtiönä Suur-Savon Sähkö on mukana investoinnissa Kymppivoiman kautta yhdessä muiden kotimaisten energiayhtiöiden kanssa.
Tuulipuiston vuosituotanto on yli 1,3 terawattituntia sähköä, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia koko Suomen vuoden 2024 sähköntuotannosta (80 TWh). “Lestijärven tuulipuisto tarjoaa omistajilleen merkittävän uusiutuvan energian lähteen seuraaviksi 35 vuodeksi ja tukee tuotannollaan energiamurrosta Suomessa”, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall kertoo.
Suur-Savon Sähkö on yksi Kymppivoiman yhdeksästä omistajayhtiöstä. Kymppivoima omistaa Lestijärven tuulipuiston yhdessä Oulun Energian ja Kuopion Energian kanssa.
”Lestijärven tuulipuisto on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Suur-Savon Sähkö ja Kymppivoima kehittävät pitkäjänteisesti kotimaista sähköntuotantoa. Omistus uusiutuvassa energiassa vahvistaa alueellisten energiayhtiöiden roolia energiantuottajina ja tukee paikallista elinvoimaa eri puolilla Suomea”, sanoo Suur-Savon Sähkön sähköntuotannosta vastaava Jari Väyrynen.
Lestijärven tuulipuiston rakennuttamisesta sovittiin marraskuussa 2021 uusiutuvan energian yhtiö OX2:n ja omistajayhtiöiden muodostaman yhteenliittymän kesken. Rakennustyöt käynnistyivät välittömästi, ja tuulipuisto luovutettiin omistajilleen joulukuussa 2025. OX2 vastaa jatkossa tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.
Lestijärven tuulipuisto lyhyesti:
- Sijainti: Lestijärvi, Keski-Pohjanmaa
- 69 Siemens Gamesan tuulivoimalaa
- Nimellisteho 6,6 MW / voimala, kokonaiskorkeus 240 metriä
- Kokonaisteho 455,4 MW – Suomen suurin tuulipuisto
- Vuosituotanto yli 1,3 TWh, vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosikulutusta
- Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2021, luovutus joulukuussa 2025
Kymppivoima on yhdeksän energiayhtiön yhteisesti omistama yhtiö. Sen omistavat Kymenlaakson Sähkö Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Savon Voima Oyj, Oulun Seudun Sähkö, Iin Energia Oy, KSS Energia Oy, Ounastuotanto Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy.
Oulun Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy, Turveruukki Oy, Huoltovoima Oy Syklo Oy ja Oulun Energia Kenve Oy.
Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:stä.
Jari VäyrynentuotantojohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:010 210 4358jari.vayrynen@sssoy.fi
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme teollisen mittaluokan aurinkosähköratkaisuja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille.
