Pullantuoksuinen eläkeläispariskunta ryhtyy henkirikoksiin Kari Häkämiehen Tappajapari-dekkarissa
Mikä saa rauhallisia eläkepäiviä viettävän pariskunnan tappamaan? Kari Häkämiehen uusi dekkari Tappajapari tempaa lukijan mukaansa moraalisiin pohdintoihin. Teos on arvosteluvapaa maanantaina 26.1.
Mikä saa poroporvarillisen, pullantuoksuisen pariskunnan syyllistymään julmiin tekoihin?
Tätä kysymystä pohtii dekkaristi Kari Häkämies uusimmassa romaanissaan Tappajapari.
Reino ja Raili viettävät eläkepäiviään Vantaan Korsossa: he käyvät tansseissa, rakentavat linnunpönttöjä ja kuuntelevat Järviradiota. Samaan aikaan he kuitenkin tekevät jalkajousella henkirikoksen idyllisessä Pyhärannan kunnassa. Pian ruumiita kertyy lisääkin.
Ylikomisario Heikki Söder on ollut vakavassa liikenneonnettomuudessa. Hän joutuu luopumaan KRP:n murharyhmän päällikköydestä ja jatkamaan tavallisena tutkijana. Söder päättää napata hinnalla millä hyvänsä hänelle jalkavamman aiheuttaneen huumerosvo Adis Nishanin. Merkillisellä tavalla Reinon ja Railin surmatyöt ja Adis Nishanin metsästys kietoutuvat yhdeksi ja samaksi rikosjuoneksi. Samalla lukija joutuu kysymään itseltään, mikä on oikein ja mikä väärin.
Tappajapari ilmestyy ja on arvosteluvapaa maanantaina 26.1.
Kirja ilmestyy samaan aikaan myös äänikirjana näyttelijä Jari Nissisen lukemana.
Häkämies kertoo kirjasta Helsingin Akateemisen Kirjakaupan dekkari-illassa keskiviikkona 4.2. kello 16.50. Osoite: Keskuskatu 1, Helsinki.
Tekijästä
Kari Häkämies (s. 1956) on pitkän linjan dekkaristi, jolla on takanaan mittava poliittinen ura. Hän on toiminut muun muassa oikeusministerinä sekä sisäasiainministerinä. Hän on työskennellyt myös Varsinais-Suomen maakuntajohtajana. Koulutukseltaan Häkämies on varatuomari.
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
