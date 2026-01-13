Teos-kustantamo

Pullantuoksuinen eläkeläispariskunta ryhtyy henkirikoksiin Kari Häkämiehen Tappajapari-dekkarissa

22.1.2026 10:20:01 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Jaa

Mikä saa rauhallisia eläkepäiviä viettävän pariskunnan tappamaan? Kari Häkämiehen uusi dekkari Tappajapari tempaa lukijan mukaansa moraalisiin pohdintoihin. Teos on arvosteluvapaa maanantaina 26.1.

Kari Häkämies on pitkän linjan dekkaristi, jolla on takanaan mittava poliittinen ura.
Kari Häkämies on pitkän linjan dekkaristi, jolla on takanaan mittava poliittinen ura. Kuva: Liisa Takala

Mikä saa poroporvarillisen, pullantuoksuisen pariskunnan syyllistymään julmiin tekoihin?

Tätä kysymystä pohtii dekkaristi Kari Häkämies uusimmassa romaanissaan Tappajapari.

Reino ja Raili viettävät eläkepäiviään Vantaan Korsossa: he käyvät tansseissa, rakentavat linnunpönttöjä ja kuuntelevat Järviradiota. Samaan aikaan he kuitenkin tekevät jalkajousella henkirikoksen idyllisessä Pyhärannan kunnassa. Pian ruumiita kertyy lisääkin.

Ylikomisario Heikki Söder on ollut vakavassa liikenneonnettomuudessa. Hän joutuu luopumaan KRP:n murharyhmän päällikköydestä ja jatkamaan tavallisena tutkijana. Söder päättää napata hinnalla millä hyvänsä hänelle jalkavamman aiheuttaneen huumerosvo Adis Nishanin. Merkillisellä tavalla Reinon ja Railin surmatyöt ja Adis Nishanin metsästys kietoutuvat yhdeksi ja samaksi rikosjuoneksi. Samalla lukija joutuu kysymään itseltään, mikä on oikein ja mikä väärin.

Tappajapari ilmestyy ja on arvosteluvapaa maanantaina 26.1.

Kirja ilmestyy samaan aikaan myös äänikirjana näyttelijä Jari Nissisen lukemana.

Häkämies kertoo kirjasta Helsingin Akateemisen Kirjakaupan dekkari-illassa keskiviikkona 4.2. kello 16.50. Osoite: Keskuskatu 1, Helsinki.

Tekijästä

Kari Häkämies (s. 1956) on pitkän linjan dekkaristi, jolla on takanaan mittava poliittinen ura. Hän on toiminut muun muassa oikeusministerinä sekä sisäasiainministerinä. Hän on työskennellyt myös Varsinais-Suomen maakuntajohtajana. Koulutukseltaan Häkämies on varatuomari.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

dekkarimurhatjännitysrikoksetteoskustantamoteoskari häkämiestappajaparirikoskirjallisuusdekkarikirjallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kari Häkämies
Kari Häkämies
Liisa Takala
Lataa
Kari Häkämies
Kari Häkämies
Liisa Takala
Lataa
Tappajapari
Tappajapari
Kirjan ulkoasu: Mika Tuominen
Lataa

Linkit

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye