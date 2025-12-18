Päivän paras pala –hanke tukee senioreiden ravitsemusta ja yhteisöllisyyttä Turussa, viimeinen kurssipäivä 26.1.

Ruoka, yhdessä tekeminen ja varautuminen vahvistavat arjen pärjäämistä

Kurssipäivä senioreille ma 26.1. klo 15-17, Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus (keittiö), Karviaiskatu 7, 20720 Turku

Yhä useampi ikääntynyt asuu kotona ja huoli senioreiden arjessa pärjäämisestä on kasvanut. Riittävä uni, ravitseva ruoka ja liikkuminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä mutta erityisesti yksinasuvilla ikääntyneillä ja usein miehillä arjen ruokailu voi olla yksipuolista tai jäädä liian vähäiseksi. Tähän tarpeeseen vastaa Turun alueella toteutettava Päivän paras pala – haukkaa hyvinvointia -hanke.

Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyvien ravitsemusta, arjen toimijuutta ja osallisuutta käytännönläheisillä ruoanlaittokursseilla, yhteisöllisillä ruokailuhetkillä ja varautumista edistävällä tiedolla. Taustalla on huoli siitä, että yksinäisyys toimintakyvyn heikkeneminen ja arjen haasteet heijastuvat ruokailuun ja ravitsemustilaan. Hanke perustuu toteuttavien järjestöjen vahvaan osaamiseen ja osallistavaan toimintatapaan.

Tärkeintä on muistaa syödä eikä vain syödä vaan syödä yhdessä. Säännöllinen ja ravitseva ruoka tukee jaksamista ja toimintakykyä mutta ruoka on myös sosiaalinen asia. Yhdessä syöminen ja yhdessä tekeminen lisäävät hyvinvointia monella tasolla.

Käytännönläheistä tukea arkeen ja varautumiseen

Syksyllä 2025 hanke jalkautui kolmelle turkulaiselle alueolohuoneelle Maarian kylätalolle, Lausteen lähiötupaan ja Auralaan. Jokaisessa kohteessa järjestettiin kaksi tapaamiskertaa. Ensimmäisellä kerralla perehdyttiin varautumisen periaatteisiin ja siihen millaisia ruokia kotivarassa kannattaa olla ravitsemussuositusten näkökulmasta. Toisella tapaamiskerralla kokattiin yhdessä ja keskusteltiin arjen ruokailusta.

Varautuminen ei näyttäytynyt pelotteluna vaan osana tavallista arkea. Tilaisuuksissa herättivät hilpeyttä muun muassa patteriradiot ja keskustelu siitä osaako nykyinen nuoriso käyttää niitä. Tämä johti ajatukseen kokeilla varautumistaitoja yhdessä nuorempien sukupolvien kanssa.

Tiedonjakoa on tehty myös Eväitä arkeen -tapahtumissa ja seuraavan kerran hanke on mukana Eväitä arkeen -tapahtumassa helmikuussa 2026.

Papat kokkaa – medialle kutsu viimeiseen tilaisuuteen 26.1.

Hanke toteuttaa toiminnallisia kokkikursseja Papat kokkaa, tämä on maksuton neljän kerran ruoanlaittokurssi turkulaisille senioreille Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen keittiössä.

Viimeinen kokoontumiskerta 26.1. klo 15-17 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden seurata kurssilaisten toimintaa ammattilaisten opastuksessa valmistettaessa edullisia ja ravitsevia aterioita. Median edustajia kutsutaan seuraamaan kurssin toimintaa ja keskustelemaan osallistujien sekä järjestäjien kanssa paikan päällä.

Kurssi tekee miesten keittiötaitoja näkyviksi ja madaltaa kynnystä ruoanlaittoon rennossa ilmapiirissä. Se on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä arkeen.

Ravinto yhteisöllisyys ja pienet teot

Hankkeessa on painotettu erityisesti helppoja ja edullisia proteiinin lähteitä säännöllistä ateriarytmiä sekä sitä että pienillä teoilla on suuri merkitys. Osallistujien mukaan tilaisuudet ovat palauttaneet mieleen tuttuja asioita ja tarjonneet kaivattua virikettä arkeen.

Yhteisöllisyys on noussut keskeiseksi voimavaraksi. Tapahtumissa on kokoonnuttu tuttujen ja tuntemattomien kanssa juttelemaan kokkaamaan ja syömään yhdessä. Tämä on tärkeää myös varautumisen näkökulmasta, kriiseistäkin selvitään paremmin yhdessä.

Hankkeen yhteydessä on koottu Päivän paras pala -keittokirja, joka sisältää helppoja kotimaista ruokaa hyödyntäviä reseptejä arkeen ja varautumiseen.

Katse eteenpäin

Päivän paras pala -hanke jatkuu vuoden 2026 aikana ja työ senioreiden ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parissa jatkuu myös hankkeen jälkeen. Sekä Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset että Lounais-Suomen Martat ovat sitoutuneita kehittämään toimintaa edelleen kuunnellen herkästi ikääntyneiden omia toiveita.

Tulevaisuudessa toimintaa halutaan viedä entistä enemmän sinne missä ihmiset jo ovat – osaksi tapahtumia kohtaamispaikkoja ja arjen kahvipöytäkeskusteluja.

Yhteisöllisyys ruoka ja muistaminen syödä – niillä on yllättävän suuri merkitys hyvinvoinnille.



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Janita Kylänpää, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

janita.kylanpaa@mkn.fi p. 050 66 471