Asukkaat voivat kommentoida alustavaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta karttakyselyssä

Pikkolan koulu saavutti LUMA/STEAM-koulun sertifikaatin, taso 2 15.12.2025 14:44:24 EET | Tiedote

Pikkolan koulu ilolla ilmoittaa, että se on saavuttanut LUMA/STEAM-koulun tason 2 sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin koulullemme systemaattisesta työstä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen liittyvän pedagogiikan, opetushenkilöstön osaamisen, oppimisympäristön, verkostojen ja yhteistyön sekä johtamisen kehittämisessä. LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti on myönnetty Pikkolan koululle alueen LUMA-keskuksen toimesta. Sertifikaatin kehittämisessä ovat olleet mukana Teknologiateollisuus ry, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Oulun yliopisto. Tämä yhteistyö on mahdollistanut koulumme pedagogisen toiminnan kehittämisen, jota voimme hyödyntää myös muun pedagogiikka- ja toimintakulttuurimme kehittämisessä. Sertifiointiprosessi on ollut koululle merkittävä oppimisen paikka ja se osoittaa sitoutumistamme laadukkaaseen perusopetukseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen opetukseen. Koulumme on tehnyt perusteellisen itsearvioinnin ja panostanut koul