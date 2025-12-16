Asukkaat voivat kommentoida alustavaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta karttakyselyssä
Kangasalan viheralueille luodaan uusi kunnossapitoluokitus. Asukkaiden näkemyksiä viheralueiden alustavasta kunnossapitoluokituksesta kartoitetaan karttakyselyllä 19.1.-1.2.2026.
Kangasalan kaupunki luo uutta viheralueiden kunnossapitoluokitusta (RAMS 2020 -luokitus) kaupungin viheralueilla. Kunnossapidon tarkoituksena on pitää huolta viheralueista niille sopivin kunnossapitotavoin. Hyvin valituilla ja alueille sopivilla kunnossapitotavoilla edistetään myös luonnon monimuotoisuutta sekä terveellisiä ja kohtaamisiin kannustavia ympäristöjä. Fiksusti hoidetut viheralueet voivat tuoda myös kustannussäästöjä.
Viheralueet jakautuvat kolmeen pääluokkaan: rakennetut viheralueet (esimerkiksi puistot ja liikuntaan sopivat toiminnalliset alueet), avoimet viheralueet (esimerkiksi niityt ja maisemapellot) ja metsät. Kunnossapitoluokka voi muuttua viheralueen kehittymisen ja sen elinkaaren mukaan.
Asukkaiden näkemyksiä alustavasta alueellisesta kunnossapitoluokituksesta kerätään karttakyselyllä, joka on avoinna 19.1.-1.2.2026. Kyselyn avulla halutaan tietää kokevatko asukkaat, että alueille on valittu sopiva kunnossapitoluokka. Asukkaat voivat myös kyselyn avulla kertoa, jos toivovat tiettyihin kohteisiin aktiivisempaa tai keveämpää kunnossapitoa.
Kunnossapitoluokitusta on työstetty syksyn aikana aiemman asukaskyselyn ja kunnossapidon henkilöstölle pidetyn työpajan avulla. Lopullinen kunnossapitoluokitus valmistuu alkuvuodesta 2026. Suunnittelukonsulttina työssä toimii Ramboll Finland Oy.
Kyselylinkki: RAMS- kunnossapitoluokitus-kyselyyn pääset tästä.
Kyselylinkki löytyy myös Kangasalan kaupungin verkkosivujen Osallistu ja vaikuta -osiosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli Lehti
kaupunginpuutarhuri, Kangasalan kaupunki
Puh. 050 550 9079, samuli.lehti@kangasala.fi
Kuvat
