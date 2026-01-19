Norovirusta liikkeellä

Tartunta voi tapahtua

suoraan henkilöstä toiseen

viruksilla saastuneen veden tai elintarvikkeiden välityksellä

viruksella saastuneiden kosketuspintojen kautta

ilman kautta leviävänä tartuntana oksenteluun liittyen

Norovirusinfektioon sairastunut voi levittää virusta jo ennen kuin henkilö alkaa oireilla. Noroviruksia erittyy runsaasti sairastuneen henkilön ulosteisin ja oksennukseen. Virus voi pysyä tartuttavana pinnoilla ja muualla ympäristössä pitkään.

Norovirusinfektion itämisaika on yleensä 12–48 tuntia. Oireet voivat siis alkaa muutaman tunnin kuluttua tartunnasta tai vasta parin päivän jälkeen. Tyypillisiä oireita ovat äkillinen pahoinvointi, vatsakipu, oksentelu, ripuli ja joskus myös kuume. Oireiden kesto on yleensä 12-72 tuntia.

Miten noroviruksen tarttuminen ehkäistään?

Voit ehkäistä noroviruksen tarttumista seuraavilla toimilla:

pese kädet huolellisesti runsaalla lämpimällä vedellä ja saippualla ja kuivaa ne hyvin, erityisesti WC-käynnin ja vaipanvaihdon jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa

pese hyvin vihannekset ja hedelmät ja vältä kypsentämättömien simpukoiden ja ostereiden syömistä

kuumenna ulkomaiset pakastemarjat kauttaaltaan, esimerkiksi keittämällä marjoja 2 minuutin ajan

puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti käyttäen puhdistusainetta

pese WC-tilat hyvin

vaihda likaantuneet vaatteet ja vuodevaatteet välittömästi ja pese ne kuumalla vedellä.

Käsidesit eivät hävitä norovirusta käsistä yhtä tehokkaasti kuin saippuapesu. Sen käytöstä ei saa myöskään lisähyötyä käsien pesemisen jälkeen.

Töihin, kouluun ja päivähoitoon voi palata, kun oireiden loppumisesta on kulunut vähintään 2 vuorokautta. On myös suositeltavaa pysyä kotona ja välttää tapaamasta perheen ulkopuolisia henkilöitä tänä aikana.

Miten norovirusinfektiota hoidetaan?

Lääkehoitoa ei ole, mutta yleensä infektio paranee nopeasti. Voimakas ripuli ja oksentelu voivat kuitenkin jo vuorokaudessa aiheuttaa voimakkaan nestehukan. Jotta siltä vältyttäisiin, pitäisi juoda nesteitä noin kolme litraa vuorokaudessa. Puolet tästä määrästä tulisi olla vettä ja toinen puolisko mehuja, limsaa tai maitoa – sen mukaan mitä mielesi tekee ja mikä menee alas. Kannattaa kuitenkin huomioida, että hiilihapolliset juomat voivat ärsyttää vatsaa entisestään. Hyvin sokeriset juomat taas saattavat lisätä ripulointia.

Jos oireesi pitkittyvät, yleisvointisi heikkenee ja sinun on vaikea nesteyttää itseäsi tarpeeksi ota yhteyttä sairaanhoitajan chatissa tai soita hoidon tarpeen arviointiin 06 218 9000 tai päivystysapuun 116 117.