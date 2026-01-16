Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten beviljades nästan tre miljoner euro i fjol

Utvecklingsunderstöd beviljades också för regional samordning av det kommunala ungdomsarbetet i 16 landskap. Genom den regionala samordningen strävar man efter att främja det systematiska utvecklings- och nätverkssamarbetet inom det kommunala ungdomsarbetet i området, informationsutbytet samt stödet till aktörerna inom ungdomsarbetet.

”Utvecklingsunderstöden för ungdomssektorn grundar sig i hög grad på regionala och lokala behov. Tack vare understöden är det möjligt att genom ungdomsarbete reagera på aktuella fenomen. Utvecklingsarbetet när det gäller ungas angelägenheter bedrivs inom projekten i allt större utsträckning nätverksbaserat, sektorsövergripande samt över kommun- och landskapsgränserna”, säger överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen.

Statsunderstödsärendena som tidigare hörde till regionförvaltningsverkens behörighet övergick den 1 januari 2026 till den riksomfattande myndigheten Tillstånds- och tillsynsverket som då inledde sin verksamhet. Information om beviljade understöd regionvis finns på webbplatsen lvvavustukset.fi.

Projektunderstöd för utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn 2026 kan sökas under perioden 5.1.2026 – 8.11.2026. Understöden söks från Tillstånds- och tillsynsverket. Inkomna ansökningar behandlas tillsammans 2–4 gånger per år. Mer information om ansökan om understöd finns på webbplatsen lvvavustukset.fi.