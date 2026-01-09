Vapriikissa alkaa ilmainen luentosarja, joka perehdyttää muinais-DNA-tutkimukseen
Vapriikin kevään keskiviikkoilloissa syvennytään muinais-DNA:han ja sen tutkimukseen. Muinais-DNA on kauan sitten eläneiden eliöiden perimää, jota voidaan eristää muun muassa ihmisten tai eläinten luista tai kasvien jäänteistä. Viime vuosikymmeninä muinais-DNA:sta on tullut keskeinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella menneisyyden muuttoliikkeitä, sairauksia ja ihmisten yksilöllisiä ominaisuuksia. Luennot järjestetään Vapriikissa klo 18 alkaen. Ennen luentoja klo 17 on opastettu kierros Muinais-DNA-näyttelyyn pääsymaksun lunastaneille.
Luennot
Ke 21.1. Ulla Nordfors: Tutkimushankkeet Muinais-DNA-näyttelyn taustalla
Vapriikin tutkija FT Ulla Nordforsin luennolla kerrotaan Vapriikin tekemistä tieteellisistä tutkimuksista, joiden pohjalta on syntynyt Muinais-DNA: Avain menneisyyteen -näyttely. Näyttely on auki kolme vuotta ja sen aikana pääsee seuraamaan monitieteisiä tutkimuksia, joiden avulla tuotetaan tietoa niin Pälkäneellä, Porvoossa kuin muinaisessa Egyptissäkin asuneista menneisyyden ihmisistä.
Ke 28.1. Sanni Peltola: Muinais-DNA valottaa Pirkanmaan asukkaiden historiaa
Arkeogeneetikko FT Sanni Peltolan luennolla kuullaan Pälkäneen Rauniokirkolle ja Ristiänmäelle sekä Tampereen Vilusenharjuun haudattujen yksilöiden muinais-DNA-tutkimusten tuloksista ja pohditaan, mitä tietoa genetiikka tarjoaa menneisyyden tutkijoille. Mitä DNA kertoo esimerkiksi varhaiskeskiaikaisen maalaisyhteisön perimästä, liikkuvuudesta ja terveydestä?
Ke 4.2. Sofia Paasikivi: Tartuntatautien bioarkeologinen tutkimus
Millaisia tartuntatauteja menneisyyden ihmisillä on ollut ja miten niitä voidaan tutkia? Luennolla puhutaan erilaisista bioarkeologisista menetelmistä sekä siitä, mitä tauteja arkeologisesta aineistosta voidaan löytää ja mitä tautihistorian tutkimus kertoo meille. Luennon pitää arkeologian väitöskirjatutkija Sofia Paasikivi Turun yliopistosta.
Ke 11.2. Päivi Onkamo: Euroopan yleinen väestöhistoria
Miten eurooppalaiset ovat syntyneet? Millainen väestöhistoria alueellamme on? Mitä tapahtui jääkauden aikaan ja sen jälkeen? Miten olemme muuttuneet? Miten suomalaiset eroavat muista eurooppalaisista? Tule kuuntelemaan Professori Päivi Onkamon yhteenvetoa uusimmista tutkimustuloksista.
Ke 18.2. Elina Salmela: Sukulaisia kaukaa menneisyydestä? Muinais-DNA ja geneettinen sukulaisuus
Apulaisprofessori, geneetikko Elina Salmela kertoo esitelmässään, mitä DNA-tutkimuksilla voidaan päätellä menneisyyden ihmisten sukulaisuuksista keskenään ja nykyään elävien ihmisten kanssa. Vaikka DNA kantaa perimäinformaatiota kaukaisilta esivanhemmiltamme, sukulaisuuksien tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista, ja niiden merkitys voi olla erilainen kuin usein tulemme ajatelleeksi.
Ke 25.2. Riikka Elo: DNA-menetelmät menneisyyden eliölajistojen ja ympäristöjen tutkimusmenetelmänä
FT tutkija Riikka Elon luennolla tutustutaan ympäristö-DNA:han ja sen tutkimusmenetelmiin. Niin eläimet, kasvit kuin sienetkin jättävät ympäristöönsä DNA-jälkiä, joita voidaan tutkia muinais-DNA-tekniikoin jopa vuosituhansien takaa. Luennolla kuullaan, millaista tarinaa nämä DNA-jäljet voivat kertoa nykyisestä ja muinaisesta ympäristöstämme.
Yhteyshenkilöt
Tähtitalvikki PoikajärviViestintäasiantuntijaPuh:050 321 1189
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
