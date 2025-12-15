Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön avustukset jaettu

Museovirasto vastaa Suomessa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta, koordinoi kansallisia hakuja kansainvälisiin luetteloihin ja myöntää avustuksia elävän perinnön ylläpitämiseksi.



Museoviraston nyt jakamilla aineettoman kulttuuriperinnön avustuksilla haluttiin tukea yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämistä ja koordinointia erityisesti perinneyhteisöjen näkökulmasta kulttuurinen moninaisuus ja osallisuus huomioiden. Avustusta sai kuusi hanketta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 13 750 euroa. Avustushakemuksia saapui 30. Haettujen avustusten yhteissumma oli 376 187 euroa.

Tämän vuoden haussa tuettiin SKV Liiton hanketta, jossa järjestetään eri puolilla Suomea kulttuuri-iltoja Inkerinmaan paluumuuttajien ja karjalaisen kulttuuriperinnön kantajien keskuudessa. Työväen museoyhdistyksen hankkeessa Kuurojen sukujen elävät tarinat tallennetaan kuurona kasvaneiden elävää perintöä. Pääkaupunkiseudulla Mirsal ry:n CELEBRATE-hanke nostaa esiin ja siirtää elävää perintöä suomalais-arabialaisessa yhteisössä. Kulttuuriosuuskunta Uulun hanke edistää karjalan kielen elvyttämistä Pohjois-Karjalassa. Lisäksi avustusta myönnettiin kuntien toimille elävän perinnön ja moninaisuuden saralla Torniossa sekä kaksikielisessä Kaskisten kunnassa.

”Suomessa on paljon erilaisia kulttuuriryhmiä, joiden perinteet ovat osa yhteistä, alati muuttuvaa kulttuuriperintöämme. Nämä hankkeet ovat esimerkkejä työstä, joka lisää osallisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksessa moninaisuus on keskeinen arvo”, sanoo erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.

Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin liittyvä avustus oli jaossa kahdeksatta kertaa. Avustusta oli mahdollista hakea suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä.

Aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustusta jaetaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille, kunnille ja muille tahoille.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset 2025

Kaskisten kaupunki 8 500 € Värnande av Kaskö stads immateriella kulturarv

Kulttuuriosuuskunta Uulu 11 000 € Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus: Soita da pajata

Mirsal ry 13 000 € CELEBRATE – Preserving Finnish-Arabic Dance and Celebrations as Intangible Heritage

SVK Liitto ry 21 000 € Elävä perintö – Inkerinmaan ja Karjalan tarinat tuleville sukupolville

Tornion kaupunki 10 000 € Rajaton kulttuuriperintö

Työväen museoyhdistys ry 19 000 € Kuurojen sukujen elävät tarinat