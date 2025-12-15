Museovirasto

Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön avustukset jaettu

19.1.2026 16:23:07 EET | Museovirasto | Tiedote

Museovirasto jakoi avustusta 82 500 euroa kuudelle aineettoman kulttuuriperinnön hankkeelle. Vuoden lopulla jaetuilla avustuksilla tuetaan kulttuurien välistä vuoropuhelua ja turvataan vähemmistöjen oikeutta oman kulttuuriperintönsä vaalimiseen.

Aineeton kulttuuriperintö on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Kuva: Emilia Anundi, OKM
Museovirasto vastaa Suomessa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta, koordinoi kansallisia hakuja kansainvälisiin luetteloihin ja myöntää avustuksia elävän perinnön ylläpitämiseksi.  
 
Museoviraston nyt jakamilla aineettoman kulttuuriperinnön avustuksilla haluttiin tukea yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämistä ja koordinointia erityisesti perinneyhteisöjen näkökulmasta kulttuurinen moninaisuus ja osallisuus huomioiden.  Avustusta sai kuusi hanketta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 13 750 euroa. Avustushakemuksia saapui 30. Haettujen avustusten yhteissumma oli 376 187 euroa.    

Tämän vuoden haussa tuettiin SKV Liiton hanketta, jossa järjestetään eri puolilla Suomea kulttuuri-iltoja Inkerinmaan paluumuuttajien ja karjalaisen kulttuuriperinnön kantajien keskuudessa. Työväen museoyhdistyksen hankkeessa Kuurojen sukujen elävät tarinat tallennetaan kuurona kasvaneiden elävää perintöä. Pääkaupunkiseudulla Mirsal ry:n CELEBRATE-hanke nostaa esiin ja siirtää elävää perintöä suomalais-arabialaisessa yhteisössä. Kulttuuriosuuskunta Uulun hanke edistää karjalan kielen elvyttämistä Pohjois-Karjalassa. Lisäksi avustusta myönnettiin kuntien toimille elävän perinnön ja moninaisuuden saralla Torniossa sekä kaksikielisessä Kaskisten kunnassa. 

”Suomessa on paljon erilaisia kulttuuriryhmiä, joiden perinteet ovat osa yhteistä, alati muuttuvaa kulttuuriperintöämme. Nämä hankkeet ovat esimerkkejä työstä, joka lisää osallisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksessa moninaisuus on keskeinen arvo”, sanoo erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.    

Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin liittyvä avustus oli jaossa kahdeksatta kertaa. Avustusta oli mahdollista hakea suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä.  

Aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustusta jaetaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille, kunnille ja muille tahoille. 

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset 2025 

Kaskisten kaupunki 8 500 € Värnande av Kaskö stads immateriella kulturarv 

Kulttuuriosuuskunta Uulu 11 000 € Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus: Soita da pajata 

Mirsal ry 13 000 € CELEBRATE – Preserving Finnish-Arabic Dance and Celebrations as Intangible Heritage     

SVK Liitto ry 21 000 € Elävä perintö – Inkerinmaan ja Karjalan tarinat tuleville sukupolville 

Tornion kaupunki 10 000 € Rajaton kulttuuriperintö  

Työväen museoyhdistys ry 19 000 € Kuurojen sukujen elävät tarinat

Yhteyshenkilöt

erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh. 0295 33 6017, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

sekä avustusta saaneet tahot.

Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

