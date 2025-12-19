Tuore selvitys: EU:n maataloustuista merkittävä osa keskittyy rikkaimmalle prosentille tuensaajista
Greenpeacen tuore raportti “Who CAPtures the cash” selvitti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan(CAP) alaisten maataloustukien jakautumista kuudessa maassa: Tšekissä, Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Italiassa. Selvityksen mukaan peräti 40% tuista ohjautuu rikkaimmalle yhdelle prosentille samaan aikaan kun pienemmät tilat ja viljelijät ympäri Eurooppaa kohtaavat taloudellisia haasteita ja epävarmuutta.
Selvityksestä käy ilmi, että ympäristön kannalta kestävän maataloustuotannon, eläinten hyvinvoinnin ja maaseutuyhteisöjen elinvoimaisuuden sijasta nykyiset tuet näyttävät suosivan ympäristölle haitallista teollisen mittaluokan toimintaa ja rikkaita suurmaanomistajia. Maataloustukien alkuperäinen tarkoitus oli viljelijöiden tukeminen, mutta nykyisellään tukijärjestelmä ohjaa vuosittain miljardeja euroja verorahaa suurmaanomistajille, sijoitusyhtiöille ja ylikansallisille maatalousyrityksille.
Esimerkiksi Tšekissä, Puolassa, Slovakiassa ja Unkarissa lukuisia maatalousyrityksiä omistava AGROFERT -yhtiörypäs on vastaanottanut pelkästään vuonna 2024 yli 16 miljoonan euron maataloustuet, vaikka on samaan aikaan saanut Slovakian viranomaisilta historialliset, yli 20 miljoonan euron sakot monopoliaseman väärinkäytöstä ja sääntöjen vastaisista fuusioista.
“Tukijärjestelmän ongelmien takia tuet menevät rikkaille, eikä tuki tavoita niitä, jotka sitä todella tarvitsevat: konkurssin partaalla olevia viljelijöitä, pieniä ekologisia tiloja ja kaikkia niitä, jotka haluavat siirtyä ympäristön kannalta kestävämpiin maatalouskäytäntöihin. Eriarvoisuuden ruokkimisessa, luonnon tuhoamisessa ja elintarviketuotannon pitkän aikavälin kannattavuuden heikentämisessä ei ole yhteiskunnallista arvoa, mutta silti sitä tuetaan. CAP tarvitsee kiireellisesti uudistamista, jotta se palvelisi yleistä etua ja viljelijöiden tarpeita”, sanoo Greenpeacen EU-yksikön maatalouspolitiikan johtaja Marco Contiero.
Tukien jakautumista analysoi Greenpeacen EU-yksikön toimeksiannosta data-analyysiyhtiö Kaas & Mulvad. Vuoden 2024 tukien saajia koskevat tiedot on noudettu EU:n maataloustukien kansallisista tietokannoista.
