UMK26: Kolmen kulttuurin kasvatti Sinikka Monte vie kuulijan elokuvamaiseen eronhetkeen UMK-kappaleellaan

UMK-kilpailija Sinikka Monte on 23-vuotias artisti, jonka juuret ulottuvat kolmeen maahan ja kulttuuriin. Hän syntyi Skotlannissa, kasvoi Itävallassa ja on puoliksi suomalainen, puoliksi eteläafrikkalainen.

“Olen ihan älyttömän ylpeä siitä, että osaan puhua suomea. Niin vaikean kielen osaaminen tuntuu supervoimalta”, Monte nauraa.

Monte sanoo tekevänsä musiikkia “ihmisille, jotka ovat surullisia ja tarvitsevat halauksen”. Hänen UMK-kappaleensa Ready to leave on tumma, elokuvamainen balladi, jossa eletään kipeää hetkeä: suhde on jatkunut liian pitkään, kunnes jäljellä on enää katkeruus ja irti päästäminen.

Monten musiikin juuret ovat lapsuuden ulkopuolisuudessa

Kun perhe muutti Skotlannista Itävaltaan, Sinikka oli vasta 4-vuotias. Lapsuus kului Sankt Pöltenissä, pienessä kaupungissa Wienin ulkopuolella. Muutto merkitsi myös ensimmäistä kokemusta ulkopuolisuudesta.

Uuteen kieleen ja kulttuuriin solahtaminen ei ollut helppoa. Monte kuvailee, kuinka osa pikkukaupungin ihmisistä suhtautui vieraisiin nihkeästi. Murre, tausta tai “vääränlainen” aksentti riitti syyksi jättää joku ulkopuolelle.

“En kokenut saavani lapsena juurikaan empatiaa. Siksi olen jotenkin päättänyt, etten halua kenenkään muun tuntevan itseään niin yksinäiseksi tai väärinymmärretyksi. Siitä on tullut minulle vähän kuin elämäntehtävä”, Monte sanoo.

Ehkä siksi empatia on sana, jonka Monte on tatuoinut myös ihoonsa.

Hän kuvailee itseään hyvin tunteelliseksi, melankoliseksi ja herkästi toisia lukevaksi ihmiseksi. Juuri niistä piirteistä syntyy myös Monten musiikki.

Lapsuuden esiintymisistä kansainvälisiin TV-formaatteihin

Monten perheessä ei ollut muusikoita, mutta esiintyminen kiinnosti jo lapsuudessa. Hän tanssi balettia 5-vuotiaasta teini-ikään, ja esiintyminen lavalla tuntui nopeasti oikealta paikalta.

Baletin jälkeen painopiste siirtyi lauluun. Varsinainen debyyttisingle It Ain’t You ilmestyi vuonna 2019. Sen jälkeen syntyi toinen single Play Pretend, ja rinnalle löytyi pitkäaikainen luottotuottaja, Florian “Flo” Spies.

Uran toistaiseksi parhaimmat muistot liittyvät hetkeen, kun Monten musiikki päätyi reality-sarjaan Love is Blind. Biisi oli lisensoitu synkkää, draamantäyteistä kohtausta varten.

“Katsoin jaksoa läppäri auki ja meikkasin samalla. Yhtäkkiä kuulin oman biisini soivan. Hypin ympäri kämppää ja soitin äidille. Se tuntui ihan käsittämättömältä”, hän muistelee.

“Teen musiikkia ihmisille, jotka ovat surullisia ja tarvitsevat halauksen”

Monte kuvailee itseään tunteelliseksi artistiksi, jolle musiikki toimii terapiana. Useimmat biisit syntyvät niin, että hän kirjoittaa ensin itselleen ja vasta myöhemmin ajattelee kuulijaa.

“Kirjoitan asioista, joista en edes puhu ystävilleni”.

Uran vaikeimmat hetket ovat liittyneet epävarmuuteen ja vertailuun, jotka ovat välillä syöneet kirjoitusiloa. Silti hän tietää tarkalleen, kenelle haluaa musiikkia tehdä.

“Teen biisejä ihmisille, jotka ovat surullisia ja tarvitsevat halauksen.”

Monte kutsuu tyyliään “crying in the club” -fiilikseksi: kappaleet voivat olla surullisia, mutta niitä pitää voida tanssia kyynel silmäkulmassa.

Ready to Leave -biisi yhdistää englannin ja suomen kielen

Monten ja Flo Spiesin edellinen yhteinen UMK-yritys, Hers Too, päätyi vuoden 2024 UMK-haussa top 10:een. Kun seuraava haku lähestyi, Monte kärsi valkoisen paperin kammosta, eikä valmista kappaletta ollut.

Käänne tapahtui, kun kaksikko löysi innoituksen Alicia Keysin tulkitsemasta Prince-kappaleesta, James Bond -elokuvien tummasävyisistä teemoista sekä Frank Oceanin Bad Religion -biisistä.

Ready to Leave -biisin teksti kuvaa tilannetta, jossa suhteessa pysytään liian pitkään, vaikka siitä olisi jo pitänyt lähteä.

“Kun kirjoitin, tuntui kuin joku olisi fyysisesti repinyt sydäntä rinnasta. Se on se tunne, jonka haluaisin kuulijan kokevan edes hetken ajan”, Monte sanoo.

Monte on aiemmin julkaissut musiikkia englanniksi, mutta UMK-biisissä hän laulaa myös suomeksi. Päätös syntyi melkein vahingossa, kun yksi tärkeä lause ei istunut englanniksi lainkaan.

Hän kokeili sen suomeksi pianon ääressä, nauhoitti version ja lähetti tuottajalleen.

“Pelkäsin, että hän sanoo sen kuulostavan oudolta. Mutta vastaus olikin, että tää on hyvä, tehdään näin”, Monte muistelee.

Niin syntyi kertosäe, jossa englanti ja suomi lomittuvat toisiinsa: “The want and the need, The wanting to leave, ja kaikki aina alkaa alusta. Just need more time, ehkä mieleni muuttuu, I’ll hate you when i’m ready to leave”.

Monelle suomalaiselle Sinikka on ennen UMK:ta ollut tuntematon. Nyt asiaan on tulossa muutos.

“Toivon, että ihmiset näkevät minut sellaisena kuin olen: intohimoisena, tunteellisena ja aidosti kiitollisena tästä mahdollisuudesta. Kaikkea ei voi kontrolloida. Tärkeintä on, että pystyn seisomaan lavalla itsenäni ja laulamaan tarinani”, Monte kuvailee.

UMK-ammattituomaristo kommentoi: “Tässä on todella kansainvälisen kuuloinen kokonaisuus! Upea ääni, erittäin musikaalinen sävellys, voimakas sanoitus ja komeasti kasvava omaleimainen tuotanto tekevät biisistä hyvän lisän UMK26:n musiikilliseen kattaukseen. Artisti on yhdessä tuottajan kanssa luonut ihan oman äänimaailmansa kappaleeseen, jossa kuuluvat isojen kansainvälisten artistien vaikutteet mutta ihan omalla soundilla. Tämä voisi olla vaikkapa ison budjetin elokuvan teemabiisi.”

Biisintekijät: Sinikka Monte, Florian Spies, Emilia Monte

Nelli Kenttä

