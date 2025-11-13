Kirjailijat lavalla -keskustelusarja punoo yhteen Kansallisteatterin kevätohjelmiston teemoja ja WSOY:n ajankohtaisia kirjoja
Keväällä 2026 Suomen Kansallisteatteri ja WSOY tuovat lavalle uuden Kirjailijat lavalla -ohjelmakokonaisuuden, jossa tunnetut kirjailijat sukeltavat syvälle inhimillisyyden, tunteiden ja tarinoiden maailmaan.
Keskustelusarja tarjoaa kuulijoille ainutlaatuisia näkökulmia ja keskusteluja, joissa kulttuuri ja kirjallisuus kohtaavat.
“WSOY:n ja Suomen Kansallisteatterin yhteistyö on osoitus kahden koko Suomen historiassa merkittävän toimijan tärkeästä suomalaisen kulttuurin tukemisesta ja edelleen kehittämisestä. Sekä Kansallisteatteri että WSOY on perustettu aikana, jolloin Suomi oli valtiona vielä ajatuksen asteella. Jo silloin kulttuuri oli oleellinen osa kansallisen identiteetin rakentamisessa. Niin myös tänään. Tätä tehtävää toteutamme edelleen”, toteaa WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.
Keskustelusarja alkaa 26.1. Miehen muuttuvat roolit -teemalla, jossa Hanne Kettunen, Joonas Pesonen ja Julius Hurri pohtivat millaisiin rooleihin miehen tulee mahtua miehisyyden ja isyyden muuttuessa?
23.2. Teemana on Kaiken takana on nainen, jossa historiallisista romaaneistaan tutut kirjailijat Riikka-Maria Rosenberg, Ulla Rask ja näyttelijä Satu Silvo pohtivat, miten naisten valta, valinnat ja näkymättömäksi jääneet teot muovaavat kertomuksia – ja historiaa.
23.3. Sodan näyttämöt -illassa Elina Hirvonen, Joel Hohko ja Ilmari Käihkö keskustelevat teostensa kautta maailmasta, joka on täynnä kriisejä ja konflikteja ja niiden inhimillisiä seurauksia.
Sarja päättyy 27.4. teemalla Venäjän kadotettu tulevaisuus, jossa kirjailijat Sofi Oksanen ja Mihail Šiskin keskustelevat Venäjän tulevaisuudesta. Kuinka venäläiset oman maansa tulevaisuuden näkevät ja uskovatko he olevansa matkalla loistavaan huomiseen vai uuteen neuvostodiktatuuriin?
Tarkemmat ohjelmatiedot ja lipunmyynti osoitteessa: https://www.kansallisteatteri.fi/esitys/kirjailijat-lavalla
Lisätietoja:
WSOY, markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen, reetta.miettinen(at)wsoy.fi
Kansallisteatteri, myynti- ja markkinointipäällikkö Marika Agarth, marika.agarth(at)kansallisteatteri.fi
