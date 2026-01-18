Haastaja TPS ahdisti Nokian KrP:n jatkoajalle
Nokian KrP lähti F-liigan otteluun 26 pistettä TPS:aa enemmän keränneenä mutta kykeni tänään taivuttamaan turkulaiset vasta jatkoajalla 6-5. Ratkaisumaalin iski Joonatan Kovanen jatkoajan toisella minuutilla.
Ensimmäisiin kahteen erään ehti Nokian KrP johtaa peliä kolmesti ja TPS kerran yhdellä maalilla, mutta niin vain lukemat olivat toisella tauolla taas tasan 4-4. Päätöserän puolivälin lähestyessä TPS nousi toisen kerran tänään johtoon, kun kaksi maalia tehneen ja yhden syöttäneen Kasper Kulmalan poikkisyöttö maalin edessä kääntyi Eemil Ukkosen jalasta omaan verkkoon. Iloa riitti kuitenkin vain neljä minuuttia ennen kuin TPS menetti pallon oman maalinsa takana ja Joona Rantala toi Mikko Laakson syötöstä nokialaiset taas rinnalle. TPS:llä oli puoli minuuttia ennen loppusummeria paikka ratkaista rangaistuslaukauksella, mutta Joonas Koskinen ei onnistunut ohittamaan KrP.n tolppien välissä kimpoillutta kumiukko Aki Karjalaista. Jatkoajalla KrP sitten pelasi ensin syvään, josta Nico Jonaeson pudotti taakse ja Joonatan Kovasen laukaus oikeasta laidasta ratkaisi lisäpisteen nokialaisille.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla EräViikingit–FBC Turku, Nurmon Jymy–LASB, TPS–Classic, Oilers–Westend Indians ja Hawks–Nokian KrP.
Natalia Pitkäkangas iski neljä maalia ja Veera Vilenius syötti yhtä monta, kun Classic kaatoi maanantain ainoassa naisten ottelussa kotonaan sarjajumbo ÅIF:n 11-2. Classic on sarjassa kolmantena 34 pistettä illan vastustajaansa edellä.
Tänään ÅIF:n Essi Linnavuori kykeni vielä kuittaamaan Natalia Pitkäkankaan nopean avausmaalin, mutta jo ennen ensimmäistä erätaukoa Elli Kylmäluoma ylivoimalla sekä Julia Woivalin olivat siirtäneet kotijoukkueen kahden maalin johtoon. Toinen erä pysyi maalittomana miltei puoliväliinsä saakka ennen kuin hanat aukesivat ja Classic pommitti viisi lisämaalia ÅIF:n kyetessä vain Noona Björkmanin rangaistuslaukauksesta nostamaan kavennukseen. Päätöserässä Classic laukoi vielä kolme osumaa, joista kaksi teki Natalia Pitkäkangas Veera Vileniuksen syötöistä.
Illan asetelmasta kertovat myös ÅIF-vahti Helmi Rauhalan 25 torjuntaa, kun Julia Saarisen tarvitsi Classicin maalissa puuttua peliin vain viidesti.
F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Pirkat–SaiPa, FBC Loisto–Classic, SB-Pro–Northern Stars, Koovee–PSS ja EräViikingit–SSRA.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SPV ja Classic hemmottelivat kotiyleisöjään maaleilla18.1.2026 20:25:26 EET | Tiedote
F-liigan sunnuntain kahdessa ottelussa saatiin selvät lukemat, kun SPV kaatoi kotonaan TPS:n 10-3 ja Classic samoin kotonaan OLS:n 12-2.
OLS:n vahva vire jatkuu, nyt kaatui jatkoajalla Westend Indians17.1.2026 21:02:54 EET | Tiedote
F-liigan miesten lauantain jännitysnäytelmä esitettiin Espoon Otahallissa, jossa OLS kaatoi Westend Indiansin Riku Ruonakankaan jatkoaikamaalilla 4-3 ja venytti isäntien tappioputken jo neljään peliin. OLS puolestaan on voittanut viimeimmistä 11 ottelustaan kahdeksan.
Turku pysyy mustavalkoisena – TPS himmensi taas Loiston17.1.2026 20:13:52 EET | Tiedote
F-liigan naisten lauantain pääottelu iskettiin Kupittaalla, jossa TPS nappasi jo seitsemännen perättäisen derbyvoittonsa kaatamalla FBC Loiston 6-3.
Aku Sirola nollasi FBC Turun – LASBille isot pisteet Kupittaalta16.1.2026 20:57:38 EET | Tiedote
F-liigan perjantain ainoa ottelu oli supertärkeä jumbofinaali, jossa LASB löi vieraissa FBC Turun 3-0 ja nousi ohi Nurmon Jymyn suoran säilyjän sijalle 10. LASBilla on nyt 12, karsijan sijalla 11 olevalla Jymyllä 11 ja FBC Turulla suoran putoajan paikalla vain viisi pistettä.
SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu16.1.2026 15:00:02 EET | Tiedote
Kimmo Nurminen siirtyy pois SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Nurmisen viimeinen työpäivä on 10.5.2026. Hän on toiminut SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajana 23.11.2016 alkaen.
