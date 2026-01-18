Haastaja TPS ahdisti Nokian KrP:n jatkoajalle

Ensimmäisiin kahteen erään ehti Nokian KrP johtaa peliä kolmesti ja TPS kerran yhdellä maalilla, mutta niin vain lukemat olivat toisella tauolla taas tasan 4-4. Päätöserän puolivälin lähestyessä TPS nousi toisen kerran tänään johtoon, kun kaksi maalia tehneen ja yhden syöttäneen Kasper Kulmalan poikkisyöttö maalin edessä kääntyi Eemil Ukkosen jalasta omaan verkkoon. Iloa riitti kuitenkin vain neljä minuuttia ennen kuin TPS menetti pallon oman maalinsa takana ja Joona Rantala toi Mikko Laakson syötöstä nokialaiset taas rinnalle. TPS:llä oli puoli minuuttia ennen loppusummeria paikka ratkaista rangaistuslaukauksella, mutta Joonas Koskinen ei onnistunut ohittamaan KrP.n tolppien välissä kimpoillutta kumiukko Aki Karjalaista. Jatkoajalla KrP sitten pelasi ensin syvään, josta Nico Jonaeson pudotti taakse ja Joonatan Kovasen laukaus oikeasta laidasta ratkaisi lisäpisteen nokialaisille.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla EräViikingit–FBC Turku, Nurmon Jymy–LASB, TPS–Classic, Oilers–Westend Indians ja Hawks–Nokian KrP.

Natalia Pitkäkangas iski neljä maalia ja Veera Vilenius syötti yhtä monta, kun Classic kaatoi maanantain ainoassa naisten ottelussa kotonaan sarjajumbo ÅIF:n 11-2. Classic on sarjassa kolmantena 34 pistettä illan vastustajaansa edellä.

Tänään ÅIF:n Essi Linnavuori kykeni vielä kuittaamaan Natalia Pitkäkankaan nopean avausmaalin, mutta jo ennen ensimmäistä erätaukoa Elli Kylmäluoma ylivoimalla sekä Julia Woivalin olivat siirtäneet kotijoukkueen kahden maalin johtoon. Toinen erä pysyi maalittomana miltei puoliväliinsä saakka ennen kuin hanat aukesivat ja Classic pommitti viisi lisämaalia ÅIF:n kyetessä vain Noona Björkmanin rangaistuslaukauksesta nostamaan kavennukseen. Päätöserässä Classic laukoi vielä kolme osumaa, joista kaksi teki Natalia Pitkäkangas Veera Vileniuksen syötöistä.

Illan asetelmasta kertovat myös ÅIF-vahti Helmi Rauhalan 25 torjuntaa, kun Julia Saarisen tarvitsi Classicin maalissa puuttua peliin vain viidesti.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Pirkat–SaiPa, FBC Loisto–Classic, SB-Pro–Northern Stars, Koovee–PSS ja EräViikingit–SSRA.