Suomen suurin tuulipuisto valmistui: KSOY:lle 10 prosentin osuus tuotannosta

20.1.2026 09:03:20 EET | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 sekä Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian yhteenliittymä sopivat Lestijärven tuulipuiston rakentamisesta Keski-Pohjanmaalle marraskuussa 2021. Valmis tuulipuisto luovutettiin omistajilleen joulukuussa 2025. 

Yhteensä 69 voimalan tuulipuisto on 455,4 megawatin kokonaistehollaan Suomen suurin. Lestijärven tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Vuosituotanto muodostaa noin 1,6 prosenttia vuoden 2024 kaikesta sähköntuotannosta (80 TWh) Suomessa.

KSOY:n tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu

Lestijärven tuulivoimapuisto on KSOY:n suurin tuulivoimainvestointi. Yhtiön 10 prosentin tuotanto-osuus tulee Kymppivoima-omistuksen kautta. ”KSOY:n tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu ja vuosituotanto nousee yli 200 GWh tasolle, mikä vastaa yli 13 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta (16 000 kWh vuosikulutus)”, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. ”Tuulivoimatuotannon osuus kaikesta sähköntuotannostamme on nyt noin 30 prosenttia, ja koko sähköntuotantomme on hiilineutraalia”, jatkaa Pyymäki.

Merkittävä rakennushanke ja uusiutuvan energian lähde

“On ollut hienoa olla toteuttamassa Suomen suurinta tuulipuistoa ja merkittävää, noin 650 miljoonan euron investointia kotimaisille omistajille. Tällainen investointi tarkoittaa huomattavaa määrää työtä ja tuloja eli elinvoimaa paitsi lähialueelle myös laajemmin. Vaikutukset tuntuvat sekä rakennusaikana että tuulipuiston koko 35 vuoden elinkaaren kuluessa”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula. 

“Lestijärven tuulipuisto tarjoaa omistajilleen merkittävän uusiutuvan energian lähteen seuraaviksi 35 vuodeksi ja tukee tuotannollaan energiamurrosta Suomessa”, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall kertoo.

Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy. 

Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 108,5 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

