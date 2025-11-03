Suomen suurin tuulipuisto valmistui: KSOY:lle 10 prosentin osuus tuotannosta
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 sekä Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian yhteenliittymä sopivat Lestijärven tuulipuiston rakentamisesta Keski-Pohjanmaalle marraskuussa 2021. Valmis tuulipuisto luovutettiin omistajilleen joulukuussa 2025.
Yhteensä 69 voimalan tuulipuisto on 455,4 megawatin kokonaistehollaan Suomen suurin. Lestijärven tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Vuosituotanto muodostaa noin 1,6 prosenttia vuoden 2024 kaikesta sähköntuotannosta (80 TWh) Suomessa.
KSOY:n tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu
Lestijärven tuulivoimapuisto on KSOY:n suurin tuulivoimainvestointi. Yhtiön 10 prosentin tuotanto-osuus tulee Kymppivoima-omistuksen kautta. ”KSOY:n tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu ja vuosituotanto nousee yli 200 GWh tasolle, mikä vastaa yli 13 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta (16 000 kWh vuosikulutus)”, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. ”Tuulivoimatuotannon osuus kaikesta sähköntuotannostamme on nyt noin 30 prosenttia, ja koko sähköntuotantomme on hiilineutraalia”, jatkaa Pyymäki.
Merkittävä rakennushanke ja uusiutuvan energian lähde
“On ollut hienoa olla toteuttamassa Suomen suurinta tuulipuistoa ja merkittävää, noin 650 miljoonan euron investointia kotimaisille omistajille. Tällainen investointi tarkoittaa huomattavaa määrää työtä ja tuloja eli elinvoimaa paitsi lähialueelle myös laajemmin. Vaikutukset tuntuvat sekä rakennusaikana että tuulipuiston koko 35 vuoden elinkaaren kuluessa”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.
“Lestijärven tuulipuisto tarjoaa omistajilleen merkittävän uusiutuvan energian lähteen seuraaviksi 35 vuodeksi ja tukee tuotannollaan energiamurrosta Suomessa”, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aku PyymäkiToimitusjohtajaKymenlaakson Sähkö OyPuh:+358 400 397474aku.pyymaki@ksoy.fi
Kuvat
Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy.
Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 108,5 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson Sähkö Oy
KSOY:n vuoden 2025 urheilijastipendin saajat on valittu3.11.2025 12:53:16 EET | Tiedote
Kymenlaakson Sähkö on jakanut vuoden 2025 stipendit kymmenelle urheilijalle. Stipendien tarkoituksena on kannustaa lajiinsa sitoutuneita nuoria urheilijoita eteenpäin ja menestykseen lajinsa parissa.
Kymmenedalens El Ab:s ordinarie bolagsstämma12.6.2025 12:50:38 EEST | Tiedote
Kymmenedalens El Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 12 juni 2025. På bolagsstämman behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer för ordinarie bolagsstämma.
Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous12.6.2025 12:49:11 EEST | Tiedote
Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 12.6.2025. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määrittelemät asiat.
Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2025: lämmin sää vähensi alkuvuonna sähkönkäyttöä5.6.2025 12:09:08 EEST | Tiedote
Lämmin alkutalvi vähensi sähkönkulutusta edellisvuoteen verrattuna, ja yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä noin 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Toimitusvarmuuden osalta katsauskauden sääolosuhteet olivat vakaat, ja katsauskaudella vältyttiin laajemmilta suurhäiriötilanteilta.
Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2024: vakaa tuloskehitys jatkui13.3.2025 12:22:23 EET | Tiedote
Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 108,5 (148,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin vähittäismyyntiliiketoiminnan luovutuksesta Väreelle ja sähkön hinnan laskusta. Liikevoitto oli 29,0 (29,5) miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme