Suomen suurin tuulipuisto valmistui: KSOY:lle 10 prosentin osuus tuotannosta

Yhteensä 69 voimalan tuulipuisto on 455,4 megawatin kokonaistehollaan Suomen suurin. Lestijärven tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Vuosituotanto muodostaa noin 1,6 prosenttia vuoden 2024 kaikesta sähköntuotannosta (80 TWh) Suomessa.

KSOY:n tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu

Lestijärven tuulivoimapuisto on KSOY:n suurin tuulivoimainvestointi. Yhtiön 10 prosentin tuotanto-osuus tulee Kymppivoima-omistuksen kautta. ”KSOY:n tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu ja vuosituotanto nousee yli 200 GWh tasolle, mikä vastaa yli 13 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta (16 000 kWh vuosikulutus)”, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. ”Tuulivoimatuotannon osuus kaikesta sähköntuotannostamme on nyt noin 30 prosenttia, ja koko sähköntuotantomme on hiilineutraalia”, jatkaa Pyymäki.





Merkittävä rakennushanke ja uusiutuvan energian lähde

“On ollut hienoa olla toteuttamassa Suomen suurinta tuulipuistoa ja merkittävää, noin 650 miljoonan euron investointia kotimaisille omistajille. Tällainen investointi tarkoittaa huomattavaa määrää työtä ja tuloja eli elinvoimaa paitsi lähialueelle myös laajemmin. Vaikutukset tuntuvat sekä rakennusaikana että tuulipuiston koko 35 vuoden elinkaaren kuluessa”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.

“Lestijärven tuulipuisto tarjoaa omistajilleen merkittävän uusiutuvan energian lähteen seuraaviksi 35 vuodeksi ja tukee tuotannollaan energiamurrosta Suomessa”, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall kertoo.