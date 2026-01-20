Vastaa vammaisten tulkkauspalvelun asiakaskyselyyn helmikuun loppuun mennessä
Keräämme asiakkaiden ajatuksia vammaisten tulkkauspalveluun tulevasta uudesta tilausjärjestelmästä. Kysely on avoinna 28.2.2026 asti.
Vammaisten tulkkauspalvelussa otetaan käyttöön uusi tilausjärjestelmä vuoden 2027 alussa. Tilausjärjestelmää voivat käyttää myös asiakkaat. Siksi haluamme varmistaa, että järjestelmä palvelee sinua mahdollisimman hyvin.
Pyydämme sinua vastaamaan kyselyymme. Kyselyllä selvitämme,
- millaisia näkemyksiä asiakkailla on uudesta tilausjärjestelmästä ja mitä he siltä toivovat
- kuinka moni asiakkaista haluaa käyttää järjestelmää.
Sinun ei tarvitse tietää tilausjärjestelmästä etukäteen. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä.
Olemme lähettäneet kyselyn sähköpostilla asiakkaille, jotka ovat tilanneet tulkkausta vuonna 2025 ja ilmoittaneet Kelan asiakastietoihinsa sähköpostiosoitteen. Kysely on lähetetty myös asiakkaiden yhteyshenkilöille. Sähköpostiosoitteet on saatu Kelan asiakastiedoista.
Kyselyyn voi vastata myös verkossa: Vastaa kyselyyn
Vastaa kyselyyn viimeistään 28.2.2026 klo 23.59.
Ohjeita kyselyyn vastaamiseen
- Vastaaminen on vapaaehtoista.
- Kyselyn täyttäminen vie noin 15 minuuttia.
- Voit täyttää kyselyn myös tulkin kanssa.
Kyselyn kysymykset ovat suomeksi ja ruotsiksi sekä suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Kysely on myös kuvitettu. Katso kuvitettu versio tästä.
Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla. Osoite on vatu@kela.fi.
Kiitos, että autat meitä kehittämään palveluamme.
