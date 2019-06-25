Booksalon keräsi lähes 5 miljoonaa euroa pankki- ja kirjanpitopalveluiden kehittämiseen

Kauneus- ja hyvinvointialaan erikoistunut suomalainen fintech-yhtiö Booksalon on kerännyt lähes 5 miljoonaa euroa rahoitusta kasvunsa vauhdittamiseksi. Yhtiön mukaan rahoitus käytetään erityisesti kauneus- ja hyvinvointialan yrittäjille suunnattujen pankki- ja taloushallintopalveluiden kehittämiseen.

Booksalon tarjoaa toimialalle räätälöityä kokonaisalustaa, joka yhdistää ajanvarauksen, maksamisen, pankkipalvelut ja taloushallinnon. Yhtiö keskittyy ensisijaisesti Suomessa toimiviin kauneus- ja hyvinvointialan yrityksiin, ja laajentuminen Eurooppaan tapahtuu vaiheittain.

Yhtiö julkaisi omat pankkipalvelunsa vuonna 2025. Se tuo vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla markkinoille täysin automatisoidun kirjanpitopalvelun erityisesti kauneus- ja hyvinvointialan toiminimiyrittäjille. Palvelussa myynti, maksuliikenne ja kulut siirtyvät automaattisesti osaksi kirjanpitoa ilman manuaalista käsittelyä.

– Kauneus- ja hyvinvointiala on suuri ja nopeasti kehittyvä, mutta pankki- ja taloushallintopalveluiden osalta edelleen alipalveltu. Alan yrittäjät joutuvat yhä hoitamaan talousasioitaan yleisratkaisuilla, jotka eivät taivu heidän arkeensa. Tämä rahoituskierros antaa meille mahdollisuuden rakentaa pankki- ja taloushallintopalveluita nimenomaan näiden yrittäjien todellisia tarpeita varten, kertoo toimitusjohtaja Harri Myllylä.