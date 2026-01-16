Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokous 22.1.2026
Nuorisojaosto pitää vuoden ensimmäisen kokouksensa torstaina 22.1.2026. Kokouksessa päätetään muun muassa nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjauksista vuodelle 2026. Määrärahaa esitetään varattavaksi myös uuteeen Vuoden nuorisotyöllinen teko
-palkintoon.
Nuorisojaoston avustusmäärärahoihin on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa osoitettu kuluvalle vuodelle 3 047 000 euroa. Määräraha on 46 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna. Sitä käytetään muun muassa toiminta- ja palkkausavustuksiin, leiriavustuksiin sekä erillisavustuksiin.
Ensi kertaa avustusmäärärahasta on määrä varata 5 000 euroa myös Vuoden nuorisotyöllinen teko -palkintoon, joka myönnetään tietyin perustein teolle, toiminnalle tai hankkeelle Nuorisotyön viikolla 2026.
Nuorisojaoston kokouksen esityslista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.
