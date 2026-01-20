Talotekninen teollisuus ja kauppa ry: Vuosi 2025 petti odotukset – kasvua ei kuitenkaan ole peruttu
LVI-tukkumyynnin viimeiselläkin kvartaalilla mentiin hiukan miinuksen puolella. Lämmitys- ja vesipuolen myynti oli aivan nollan tuntumassa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja ilmapuolen myynti jäi siitä nelisen prosenttia. Summana koko LVI-tukkumyynti oli neljännellä kvartaalilla 1 % jäljessä, ja kumulatiivisesti vuosi 2025 jäi 0,7 % päähän edellisestä vuodesta. Toteuma ei näytä hyvältä huomioiden, että pari edellistäkin vuotta ovat olleet vaikeita.
Vielä alkuvuodesta 2025 uskottiin yleisesti käänteen näkyvän loppuvuonna, mutta näin ei ainakaan LVI-tukkumyynnin valossa käynyt. Jo syksyllä näytti selvältä, että kasvulukuja ei tälle vuodelle tulla saavuttamaan, vaikka vertailukohtana oleva vuosi oli huono sekin. Yhtenä syynä on varmasti yleisen epävarmuuden tuoma varovaisuus kuluttajien investointipäätöksissä. Myös rahoituksen saaminen rakennusten korjaamiseen on vaikeutunut.
Huippuvuodesta 2022 on nyt tultu n. 16 % alas ja myynti on euromääräisesti vuoden 2020 tasolla. Tällä hetkellä ilmassa on ristiriitaisia signaaleja. Pientä nousua on joidenkin rakennustuotteiden osalla ja suunnittelijoille tulee yhä enemmän kyselyjä. Koko rakentamisen liikevaihtokehitys on tuoreimman tiedon valossa varovaisessa nousussa ja teollisuuden investoinnit kääntyvät kasvuun (EK/Tammikuu 2026). Uudisrakentamisen aloituksesta menee tovi, ennen kuin talotekniikka tulee mukaan. Korjausrakentamisen kiihtyminen toisikin nopeammin tilauksia talotekniikkasektorille, ja tästä onkin jo orastavia viitteitä. Aktiivisuus ei jakaudu tasaisesti eri segmenteille ja yrityksille. Asuinrakentaminen ei hetkeen virkoa, mutta mm. datakeskukset luovat kysyntää niihin tarjoaville yrityksille.
”Jyrkkää nousua ei ihan lähiaikoina ole näköpiirissä. Taloudessa on kuitenkin eväitä nopeaankin nousuun, kun sen aika tulee. Toivottavasti silloin ei alalta ole poistunut niin paljoa osaamista, että vaikkapa suunnittelu tai rakennusvalvonta muodostaisi pullonkaulaa kasvaneen kysynnän tyydyttämiseen”, pohtii Taltekan toimitusjohtaja Ilkka Salo.
