Yli 120 vuotta reilua kauppaa – Eepee laskee hintoja kaikissa S-marketeissa

Pitkälle yli sata vuotta sitten, helmikuussa vuonna 1903, tapahtui Etelä-Pohjanmaalla jotain historiallista. Paikalliset, tavalliset ihmiset – meidän isovanhempamme ja heidän naapurinsa - kokoontuivat saman pöydän ääreen Alapuskan talolle. Kylmässä pakkassäässä paikalle kokoontunut väki tiesi jo ovesta sisään astuessaan, että yhdessä he voivat olla enemmän kuin yksin. Yhdessä he voivat rakentaa kauppapaikan, joka oli samalla lupaus siitä, että eteläpohjalainen sitkeys ja yhteishenki kantaa sukupolvien yli. Ja niin se on kantanut, sillä tuosta hetkestä tämän päivän Eepee sai alkunsa.

Seinäjoella Alapuskan talolle, Vapaudentien ja Työväenkadun risteykseen, kokoontunut porukka ei tehnyt osuuskaupan perustamispäätöstä kevyin perustein, vaan he halusivat tarjota turvaa omalle arjelleen. He halusivat reilua kauppaa, kohtuullisia hintoja ja paikan, joka kuuluu kaikille ja on yhteinen. Nämä olivat osuuskaupan arvot, kuten ne ovat edelleen tänäkin päivänä. Hetki oli merkittävä, sillä se loi eteläpohjalaisen yhteisön, ja sinä asiakasomistajana olet osa tätä yhteisöä noin 95 000 muun asiakasomistajan kanssa.

Ajat olivat tuolloin haastavat, kuten ne ovat monesti olleet sen jälkeenkin, mutta osuuskauppa on aina ollut tukena ja yhteisö on kantanut, kuten se kantaa nytkin. Me Eepeellä haluamme tehdä arjestasi edullisempaa – ei vain tänään, vaan joka päivä, ja myös reilun sadan vuoden päästä. Niinpä olemme laskeneet hintoja kaikissa S-marketeissamme. Tule ja huomaa ero ostoskorissasi.

Tämän hienon vuoden olemme aloittaneet tuplaamalla liittymisedut. Kun liityt tammi-maaliskuussa ja maksat koko sadan euron osuusmaksun, saat liittymisedut tuplana, eli kaksisataa euroa ostosrahaa S-mobiiliin. Lisätietoja liittymisestä eepee.fi/liity

Tervetuloa meille asiakasomistajaksi.