Laura Malmivaara konsertoi Kokkolassa ja Seinäjoella Vaasan kaupunginorkesterin kanssa

Konserteissa kuullaan otteita Malmivaaran autofiktiivisestä romaanista Iltatähti, joka kertoo keski-ikäisen naisen matkasta kirjallisuusfestivaalille tyttäriensä kanssa. Tekstien rinnalla soivat Takalon sävellykset.

Malmivaara tunnetaan lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan sekä monipuolisesta taiteellisesta urastaan kirjailijana, valokuvaajana ja laulajana. Takalo puolestaan on Sibelius-Akatemiasta valmistunut säveltäjä ja vibrafonisti, joka on julkaissut yksitoista sooloalbumia ja esiintynyt solistina muun muassa Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.

Kahden artistin yhteistyönä on syntynyt musiikillinen monologi, jossa sanat ja sävelet nivoutuvat yhteen poikkeuksellisella tavalla. Kokonaisuus esitettiin ensimmäisen kerran viime marraskuussa Vaasassa kirjallisuusfestivaali Littfestillä, jossa se lumosi yleisön ja kriitikot.