Laura Malmivaara konsertoi Kokkolassa ja Seinäjoella Vaasan kaupunginorkesterin kanssa
Tammikuun lopulla näyttelijä, kirjailija ja laulaja Laura Malmivaara sekä säveltäjä, sovittaja ja vibrafonisti Arttu Takalo esiintyvät kahdesti lakeuksilla yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Konsertit pidetään keskiviikkona 28.1. klo 19 Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa Kokkolassa ja torstaina 29.1. klo 19 Kalevan Navetassa Seinäjoella.
Konserteissa kuullaan otteita Malmivaaran autofiktiivisestä romaanista Iltatähti, joka kertoo keski-ikäisen naisen matkasta kirjallisuusfestivaalille tyttäriensä kanssa. Tekstien rinnalla soivat Takalon sävellykset.
Malmivaara tunnetaan lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan sekä monipuolisesta taiteellisesta urastaan kirjailijana, valokuvaajana ja laulajana. Takalo puolestaan on Sibelius-Akatemiasta valmistunut säveltäjä ja vibrafonisti, joka on julkaissut yksitoista sooloalbumia ja esiintynyt solistina muun muassa Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.
Kahden artistin yhteistyönä on syntynyt musiikillinen monologi, jossa sanat ja sävelet nivoutuvat yhteen poikkeuksellisella tavalla. Kokonaisuus esitettiin ensimmäisen kerran viime marraskuussa Vaasassa kirjallisuusfestivaali Littfestillä, jossa se lumosi yleisön ja kriitikot.
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
