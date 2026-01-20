Vaasan kaupunki - Vasa stad

Laura Malmivaara konsertoi Kokkolassa ja Seinäjoella Vaasan kaupunginorkesterin kanssa

Tammikuun lopulla näyttelijä, kirjailija ja laulaja Laura Malmivaara sekä säveltäjä, sovittaja ja vibrafonisti Arttu Takalo esiintyvät kahdesti lakeuksilla yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Konsertit pidetään keskiviikkona 28.1. klo 19 Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa Kokkolassa ja torstaina 29.1. klo 19 Kalevan Navetassa Seinäjoella.

Konserteissa kuullaan otteita Malmivaaran autofiktiivisestä romaanista Iltatähti, joka kertoo keski-ikäisen naisen matkasta kirjallisuusfestivaalille tyttäriensä kanssa. Tekstien rinnalla soivat Takalon sävellykset.

Malmivaara tunnetaan lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan sekä monipuolisesta taiteellisesta urastaan kirjailijana, valokuvaajana ja laulajana. Takalo puolestaan on Sibelius-Akatemiasta valmistunut säveltäjä ja vibrafonisti, joka on julkaissut yksitoista sooloalbumia ja esiintynyt solistina muun muassa Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.

Kahden artistin yhteistyönä on syntynyt musiikillinen monologi, jossa sanat ja sävelet nivoutuvat yhteen poikkeuksellisella tavalla. Kokonaisuus esitettiin ensimmäisen kerran viime marraskuussa Vaasassa kirjallisuusfestivaali Littfestillä, jossa se lumosi yleisön ja kriitikot.  

Laura Malmivaara uppträder i Kokkola och Seinäjoki tillsammans med Vasa stadsorkester20.1.2026 10:52:51 EET | Pressmeddelande

I slutet av januari uppträder skådespelaren, författaren och sångerskan Laura Malmivaara tillsammans med tonsättaren, arrangören och vibrafonisten Arttu Takalo två gånger i de finska slätterna med Vasa stadsorkester. Konserterna hålls onsdagen den 28 januari kl. 19 vid Mellersta Österbottens konservatorium i Kokkola och torsdagen den 29 januari kl. 19 vid Kalevan Navetta i Seinäjoki.

