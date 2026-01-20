Espoon seurakuntayhtymä

Espoon seurakuntayhtymästä haettavissa musiikkiavustuksia

20.1.2026 11:34:47 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Ilmoitus

Tuemme musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Avustustoiminnanperiaatteet ja anomukseen liitettävät asiakirjat ovat alla. Vuonna 2026 toivomme hakemuksia erityisesti monikulttuurisiin musiikkihankkeisiin.

Kaksi rumpua.
Tänä vuonna Espoon seurakuntayhtymä jakaa musiikkiavustuksia erityisesti monikulttuurisiin hankkeisiin. Hakuaika päättyy 1.3.2026. Kuva: Unsplash / Manish Vyas

Määrärahasta jaetaan pääsääntöisesti 1000–4000 euron suuruisia apurahoja.

Hakuaika umpeutuu 1.3.2026 ja apurahan käytöstä on raportoitava 30.6.2027 mennessä tai ennen uuden mahdollisen apurahan hakemista.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Espoon seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 200
02771 ESPOO
tai sähköisesti: kirjaamo.espoo@evl.fi.
Kuoreen tai sähköposti otsikkoon merkitään ”Hengellisen musiikkityön apuraha”.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Eero Jokela, p. 09 8050 2590. Sähköpostiosoite: eero.jokela@evl.fi.

Hengellisen musiikkityön avustustoiminnan periaatteet

Hengellisen musiikkityön apurahoilla tuetaan musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Tähän liittyen avustustoiminnassa

  • tuetaan niin konserttitoimintaa kuin muunlaisia musiikillisia hankkeita
  • avustetaan koko hengellisen musiikin kaarta vanhasta kirkkomusiikista hengellisen musiikin uusimpiin muotoihin asti
  • arvostetaan innovatiivisuutta ja verkostoyhteistyötä
  • arvostetaan monikulttuurisia ja kasvatuksellisia sisältöjä
  • apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä matkoihin, hakijayhteisön tarvitsemiin välineisiin (esim. kuoropuvut ja soittimet), äänitteiden tekemiseen tai sävellystoimintaan
  • avustetaan ensisijaisesti espoolaisia tai pääosin espoolaisista jäsenistä koostuvia toimijoita
  • ei rahoiteta niitä musiikkitoimijoita, jotka saavat rahoitusta espoolaisten seurakuntien musiikkityön määrärahoista

Mikäli apurahaa haetaan Espoon seurakuntien tiloissa toteutettavaan hankkeeseen, on siitä oltava alustava sopimus kyseisen seurakunnan kanssa. Apuraha ei automaattisesti sisällä oikeutta seurakuntien tilojen käyttöön.

Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan toiminnastaan. 

Hakemukseen liitetään seuraava apurahahakemusta perusteleva aineisto:

  • tarkempi selvitys hankkeen sisällöstä (ml. talous- ja aikataulusuunnitelma)
  • hakijan yhteystiedot
  • hakijan pankkiyhteystiedot

Yhdistysten osalta pyydämme myös

  • selvityksen hakijan jäsenistöstä kotipaikkatietoineen
  • avustusvuoden toiminta- ja taloussuunnitelman
  • viimeisimmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

