Espoon seurakuntayhtymästä haettavissa musiikkiavustuksia

Tuemme musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Avustustoiminnanperiaatteet ja anomukseen liitettävät asiakirjat ovat alla. Vuonna 2026 toivomme hakemuksia erityisesti monikulttuurisiin musiikkihankkeisiin.