Espoon seurakuntayhtymästä haettavissa musiikkiavustuksia
Tuemme musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Avustustoiminnanperiaatteet ja anomukseen liitettävät asiakirjat ovat alla. Vuonna 2026 toivomme hakemuksia erityisesti monikulttuurisiin musiikkihankkeisiin.
Määrärahasta jaetaan pääsääntöisesti 1000–4000 euron suuruisia apurahoja.
Hakuaika umpeutuu 1.3.2026 ja apurahan käytöstä on raportoitava 30.6.2027 mennessä tai ennen uuden mahdollisen apurahan hakemista.
Hakemukset lähetetään osoitteella:
Espoon seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 200
02771 ESPOO
tai sähköisesti: kirjaamo.espoo@evl.fi.
Kuoreen tai sähköposti otsikkoon merkitään ”Hengellisen musiikkityön apuraha”.
Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Eero Jokela, p. 09 8050 2590. Sähköpostiosoite: eero.jokela@evl.fi.
Hengellisen musiikkityön avustustoiminnan periaatteet
Hengellisen musiikkityön apurahoilla tuetaan musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Tähän liittyen avustustoiminnassa
- tuetaan niin konserttitoimintaa kuin muunlaisia musiikillisia hankkeita
- avustetaan koko hengellisen musiikin kaarta vanhasta kirkkomusiikista hengellisen musiikin uusimpiin muotoihin asti
- arvostetaan innovatiivisuutta ja verkostoyhteistyötä
- arvostetaan monikulttuurisia ja kasvatuksellisia sisältöjä
- apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä matkoihin, hakijayhteisön tarvitsemiin välineisiin (esim. kuoropuvut ja soittimet), äänitteiden tekemiseen tai sävellystoimintaan
- avustetaan ensisijaisesti espoolaisia tai pääosin espoolaisista jäsenistä koostuvia toimijoita
- ei rahoiteta niitä musiikkitoimijoita, jotka saavat rahoitusta espoolaisten seurakuntien musiikkityön määrärahoista
Mikäli apurahaa haetaan Espoon seurakuntien tiloissa toteutettavaan hankkeeseen, on siitä oltava alustava sopimus kyseisen seurakunnan kanssa. Apuraha ei automaattisesti sisällä oikeutta seurakuntien tilojen käyttöön.
Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan toiminnastaan.
Hakemukseen liitetään seuraava apurahahakemusta perusteleva aineisto:
- tarkempi selvitys hankkeen sisällöstä (ml. talous- ja aikataulusuunnitelma)
- hakijan yhteystiedot
- hakijan pankkiyhteystiedot
Yhdistysten osalta pyydämme myös
- selvityksen hakijan jäsenistöstä kotipaikkatietoineen
- avustusvuoden toiminta- ja taloussuunnitelman
- viimeisimmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eero JokelaYhteisen seurakuntatyön johtajaYhteinen seurakuntatyöPuh:050 324 8746eero.jokela@evl.fi
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Stipendier för musik kan sökas hos Esbo kyrkliga samfällighet20.1.2026 11:32:04 EET | Anmälan
Vi stöder musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Principerna för beviljandet av understöd och uppgifter om de dokument som ska fogas till ansökan finns nedan. År 2026 hoppas vi särskilt på ansökningar till mångkulturella musikprojekt.
Teologinen opintopiiri: Mitä tapahtuu, kun uskonto kohtaa vallan?14.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Auroran kappelin Teologinen opintopiiri juhlii 20-vuotista taivaltaan. Kevään 2026 sarja pureutuu sodan, politiikan ja uskonnon kytköksiin.
Toivon aalloilla – Lähetysjuhlat saapuvat Espooseen toukokuussa13.1.2026 11:57:34 EET | Tiedote
Suomen Lähetysseura ja Espoon seurakunnat järjestävät paikalliset lähetysjuhlat Espoossa 16.–17.5.2026.
Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolmetoista henkilöä12.1.2026 18:25:15 EET | Uutinen
Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli hakuajan päättymiseen 12.1.2026 klo 15 mennessä kolmetoista hakemusta.
Renoveringsprojektet för Otnäs kapell framskrider12.1.2026 15:55:33 EET | Pressmeddelande
Otnäs kapell byggdes 1956–1957. Arkitekterna Kaija och Heikki Siren ritade kapellet. Kapellet betraktas som ett av deras huvudarbeten och även som ett av nyckelarbetena inom kyrkoarkitekturen i Finland. Kapellet ligger i Otnäs, mitt i Teknologbyn på en liten skogsbevuxen backe. Kapellet renoverades 2006 och dessutom har man under årens lopp gjort mindre reparationer. Nu är kapellet i behov av en grundlig renovering.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme