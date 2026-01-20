Suomen Digimarkkinointi on nyt SDM Digital – nimenmuutos tukee kansainvälistymistä

Vuoden Toimistona useaan otteeseen palkittu digimarkkinointitoimisto Suomen Digimarkkinointi on vaihtanut nimensä. Suomen Digimarkkinointi Oy tunnetaan nyt nimellä SDM Digital Oy. Nimenmuutos tukee yhtiön kansainvälistymistavoitteita.

”Haluamme viedä osaamistamme entistä enemmän globaaleille markkinoille. Näistä tavoitteista käsin katsottuna oli selvää, että Suomen Digimarkkinointi on nimenä jätettävä taakse ja lähdettävä rakentamaan kansainvälisessä tarkastelussa paremmin ymmärrettävää brändiä”, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Jaakko Suojanen sanoo.

Suojanen kertoo, että uusi nimi syntyi käytännönläheisen ajattelun kautta.

”Meihin on jo pidempään viitattu kutsumanimellä SDM. Se tarjosi luontevan reitin entuudestaan tunnistettavalle, mutta eri kielialueille soveltuvalle nimelle.”

Tällä hetkellä SDM toteuttaa digitaalista markkinointia ja mainontaa asiakkailleen lähes viiteenkymmeneen maahan. Valtaosa nykyisestä asiakaskunnasta koostuu kuitenkin edelleen suomalaisyrityksistä.

Suojasen mukaan viime vuosien haastavissakin markkinaolosuhteissa vakaana säilynyt orgaaninen kasvu ja asiakastyytyväisyys luovat edellytyksiä ottaa askeleita kohti uusia markkinoita.

”Olemme huomanneet vuosien varrella, että kotimarkkinalla vahvuuksina näyttäytyviä tekijöitä ja toimintamalleja arvostetaan myös kansainvälisessä vertailussa. SDM:lle on kertynyt vankkaa kokemusta digitaalisen myynnin ja markkinoinnin prosessien kehittämisestä vaativissakin ympäristöissä.”

Muutoksen vaikutukset käytännössä: