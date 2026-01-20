Suomen Digimarkkinointi on nyt SDM Digital – nimenmuutos tukee kansainvälistymistä
Suomen Digimarkkinointi Oy on vaihtanut nimensä SDM Digital Oy:ksi. Nimenmuutos liittyy kansainvälistymistä koskevan strategian edistämiseen.
Vuoden Toimistona useaan otteeseen palkittu digimarkkinointitoimisto Suomen Digimarkkinointi on vaihtanut nimensä. Suomen Digimarkkinointi Oy tunnetaan nyt nimellä SDM Digital Oy. Nimenmuutos tukee yhtiön kansainvälistymistavoitteita.
”Haluamme viedä osaamistamme entistä enemmän globaaleille markkinoille. Näistä tavoitteista käsin katsottuna oli selvää, että Suomen Digimarkkinointi on nimenä jätettävä taakse ja lähdettävä rakentamaan kansainvälisessä tarkastelussa paremmin ymmärrettävää brändiä”, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Jaakko Suojanen sanoo.
Suojanen kertoo, että uusi nimi syntyi käytännönläheisen ajattelun kautta.
”Meihin on jo pidempään viitattu kutsumanimellä SDM. Se tarjosi luontevan reitin entuudestaan tunnistettavalle, mutta eri kielialueille soveltuvalle nimelle.”
Tällä hetkellä SDM toteuttaa digitaalista markkinointia ja mainontaa asiakkailleen lähes viiteenkymmeneen maahan. Valtaosa nykyisestä asiakaskunnasta koostuu kuitenkin edelleen suomalaisyrityksistä.
Suojasen mukaan viime vuosien haastavissakin markkinaolosuhteissa vakaana säilynyt orgaaninen kasvu ja asiakastyytyväisyys luovat edellytyksiä ottaa askeleita kohti uusia markkinoita.
”Olemme huomanneet vuosien varrella, että kotimarkkinalla vahvuuksina näyttäytyviä tekijöitä ja toimintamalleja arvostetaan myös kansainvälisessä vertailussa. SDM:lle on kertynyt vankkaa kokemusta digitaalisen myynnin ja markkinoinnin prosessien kehittämisestä vaativissakin ympäristöissä.”
Muutoksen vaikutukset käytännössä:
- Virallinen nimi: SDM Digital Oy (aiemmin Suomen Digimarkkinointi Oy)
- Nimenmuutos on astunut voimaan kaupparekisterissä, ja y-tunnus (2486112-0) säilyy ennallaan.
- Laskutus ja sopimukset: Laskutusnimi päivittyy. Palvelusopimukset jatkuvat ennallaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SuojanenToimitusjohtajaSDM Digital Oyjaakko.suojanen@sdm.fi
Tuomas LiisananttiMarkkinointijohtajaSDM Digital OyPuh:+358 50 5448734tuomas.liisanantti@sdm.fi
Linkit
SDM Digital lyhyesti
SDM Digital Oy (ent. Suomen Digimarkkinointi Oy) on vuonna 2012 perustettu digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayritys, joka keskittyy myyntiä kasvattaviin ja brändiä vahvistaviin digimarkkinointipalveluihin. SDM:n asiakaskuntaan kuuluu useita suomalaisia suuryrityksiä, keskisuuria haastajabrändejä sekä kansainvälisiä yrityksiä. Yrityksessä työskentelee yli 75 digitaalisen myynnin- ja markkinoinnin asiantuntijaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.