Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

Erikoiskaupan liitto Etu ry

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Ruohonjuuri avaa uusia myymälöitä keväällä

20.1.2026 10:55:45 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Luonnonmukaiseen hyvinvointiin erikoistuneen Ruohonjuuri-ketjun päätös avata keväällä 2026 uudet myymälät Espoon Lippulaivaan ja Lempäälän Ideaparkkiin on myönteinen signaali koko suomalaiselle terveystuote- ja erikoiskaupan alalle. Erikoiskaupan alalla nähdään piristymisen merkkejä.

Espoon Lippulaivan myymälä on jo neljäs Ruohonjuuren myymälä Espoossa. Ketjulla on entuudestaan myymälät Ainoan, Iso-Omenan ja Sellon kauppakeskuksissa. Lempäälän myymälä on ketjun kolmas toimipiste Pirkanmaalla - tällä hetkellä myymälät sijaitsevat Tampereen Hämeenkadulla sekä kauppakeskus Ratinassa. Uusien myymälöiden myötä Ruohonjuurella on yhteensä 20 kivijalkamyymälää Suomessa.

Uudet myymälät edustavat Ruohonjuuren uudistettua myymäläkonseptia, jonka tavoitteena on helpottaa kestävien ja hyvinvointia tukevien valintojen tekemistä.

Ruohonjuuren liikevaihto kasvoi vuonna 2025 edellisvuodesta 1,2 prosenttia, ja erityisesti loppuvuonna kasvu kiihtyi. Heinä–joulukuussa liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kehitys heijastaa kuluttajien kasvavaa kiinnostusta ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista ja vastuullista hyvinvointia kohtaan.

”Tavoitteenamme on tehdä vastuullisista valinnoista helposti saavutettavia. Uskomme, että fyysisten myymälöiden merkitys säilyy vahvana erikoiskaupassa, jossa asiantuntemus ja tuotteiden testaus paikan päällä ovat tärkeitä. Uudet myymälämme tukevat tavoitettamme olla läsnä siellä, missä asiakkaatkin liikkuvat. Olemme innoissamme yhteistyöstämme Lippulaivan ja Ideaparkin kanssa,” kertoo Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.

”Ruohonjuuren investoinnit uusiin myymälöihin ovat tärkeä ja rohkaiseva viesti koko terveystuotealalle. Ne osoittavat, että asiantuntevalle erikoiskaupalle on edelleen vahva kysyntä ja että kuluttajat arvostavat fyysisiä myymälöitä, joissa tuotteisiin ja niiden käyttöön saa henkilökohtaista neuvontaa,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Erikoiskauppa elää murrosvaihetta, jossa asiantuntemus, vastuullisuus ja luottamus korostuvat. Terveyskaupoilla on keskeinen rooli kuluttajien ohjaamisessa turvallisiin ja tarkoituksenmukaisiin valintoihin oman terveyden hoidossa.

”Terveystuotealan kehitys nojaa vahvasti koulutukseen, osaamiseen, sääntelyn tuntemukseen ja kuluttajien luottamukseen. Kun ketjut ja itsenäiset kauppiaat panostavat laatuun ja kestävään liiketoimintaan, ala pystyy kasvamaan myös haastavassa taloustilanteessa,” Rönkkö jatkaa.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mukaan erikoiskaupalla on hyvät edellytykset kehittyä ja vastata kuluttajien muuttuviin tarpeisiin myös toimintaympäristön muuttuessa.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

