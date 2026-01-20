Menestynyt hanke porautuu tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisuihin
Hola 5G Oulu -projekti huomioitiin kahdesti vuonna 2025. Euroopan komissio palkitsi projektin sarjansa parhaana digitaalisista yhteyshankkeista. Lisäksi projekti palkittiin vuosittain jaettavassa, arvostetussa Leading Lights -palkinto-ohjelmassa.
Palkinnot myönnettiin edelläkävijämäisestä kehitystyöstä, jossa yhdistettiin yksityinen 5G-verkko ja lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisut sairaalamaailman vaativaan toimintaympäristöön.
Hankkeessa selvitettiin, miten AR-maailmassa voidaan turvallisesti ja viiveettömästi visualisoida potilas- ja leikkaussalitietoa sairaalaympäristössä. Koska OYS ja Pohde olivat hankkeen keskeisiä kehitys- ja pilotointiympäristöjä, pystyttiin ratkaisuja suunnittelemaan todellisten kliinisten tarpeiden pohjalta.
Näin saatiin luotua konkreettinen, monistettava pohja tuleville AR- ja 5G-pohjaisille terveydenhuollon ratkaisuille, joita ei olla aiemmin toteutettu näin laajasti aidossa sairaalaympäristössä. Lisäksi hankkeessa luotiin ainutlaatuinen kommunikaatiojärjestelmä eri ammattikuntien tarpeisiin.
Menetelmät vastaavat todellisiin tarpeisiin
Hoitohenkilökunta osallistui hankkeeseen asiantuntijoina ja kehittäjinä, jotka arvioivat ratkaisujen soveltuvuutta kliiniseen työhön sekä tunnistamalla tulevia käyttökohteita. Työn avulla saatiin varmistettua, että kehitetyt menetelmät vastaavat todellisiin tarpeisiin ja täyttävät sairaalaympäristön vaatimukset.
Hankkeessa rakennettiin Euroopan ensimmäinen yksityisen 5G-verkon ja AR-teknologian yhteensopiva perusta sairaalakäyttöön. Hanke osoitti, että tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut – kuten reaaliaikainen visualisointi – ovat teknisesti mahdollisia myös kriittisissä tiloissa, kuten leikkaussaleissa.
Kehitetyt ja toteutetut menetelmät keskittyivät siihen, miten olennaiset tiedot voidaan tuoda käyttäjän näkökenttään oikea-aikaisesti ilman, että huomio siirtyy pois potilaasta.
Menetelmiä ei vielä otettu käyttöön osana varsinaista hoitotyötä, vaan niiden avulla luotiin tekninen ja toiminnallinen perusta, jonka päälle tulevia kliinisiä sovelluksia voidaan turvallisesti rakentaa. Verkko on otettavasti tuotannolliseen käyttöön välittömästi.
Hola 5G Oulu -konsortioon kuuluvat OYSin lisäksi Oulun yliopisto, Boldyn Networks ja Wicoar Technologies. Hanketta rahoitettiin Euroopan unionin tuella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani KatiskoSairaalafyysikkoPohdePuh:0407770157jani.katisko@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
