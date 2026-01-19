Huijausviestejä Varhan asiakas- ja palveluohjaus Soihdun nimissä
Varhan asiakas- ja palveluohjaus Soihdun nimissä on lähetetty sähköposteja ihmisille Varhan alueella. Sähköpostin aiheena on ajanvaraus lastensuojeluselvitykseen. Sähköpostissa on ollut mukana myös linkki. Linkkiä ei tule klikata.
Sähköpostissa kerrotaan ajanvarauksesta lastensuojeluselvitykseen. Ajanvaraus on merkitty tälle päivälle 20.1.2026 klo 9–9.15. Ajanvarauksen osoitteena on Linnankatu 23, Turku ja puhelinnumerona Soidun palveluohjausnumero.
Viesti ei ole lähtenyt asiakas- ja palveluohjaus Soidun asiakastietojärjestelmästä, eikä kyseisillä henkilöillä ole ollut aikaa varattuna Soihdun palveluihin.
Varha pahoittelee asiasta aiheutunutta vaivaa ja korostaa, että sähköpostissa olevaa linkkiä ei tule klikata.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna LehtolaAsiakasohjauspäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 624 0863johanna.lehtola@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
