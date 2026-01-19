Pekka Pirinen: Yhteisöllisyyttä, oppeja ja turvallisuutta SUOJA26-harjoituksessa
Kun Hekan vuokratalon väestönsuojan ovi sulkeutui Suutarilassa vapaaehtoisten asukkaiden ja asiantuntijaryhmän perässä, alkoi poikkeuksellinen 24 tunnin harjoitus. Se toi samaan tilaan teknisen osaamisen, yhteisöllisyyden ja aitoa yhdessä tekemisen energiaa tavalla, jota harvoin pääsee todistamaan. Harjoitus yhdisti modernin turvallisuusajattelun, käytännön oppimisen ja osallistuneiden omat vahvuudet.
SUOJA26‑harjoituksen toteutti laaja ja kokenut asiantuntijaryhmä: Helsingin Pelastusliitto, Heka, Safetum, Temet, VTT ja Laurea ammattikorkeakoulu. Kyse ei ollut vain teknisestä kokeilusta, vaan yhteisen turvallisuuden rakentamisesta ja siitä, miten asukkaat toimivat, kun heille annetaan mahdollisuus harjoitella todellista tilannetta vastaavissa olosuhteissa.
Osallistujille ainutlaatuinen kokemus
Hekan isännöintijohtajana sain ilolla seurata, miten aktiivisia, innokkaita ja ennakkoluulottomia asukkaamme olivat. Hekan taloturvallisuusosaaminen antoi harjoitukselle vahvan pohjan, mutta ennen kaikkea tilanteessa loisti asukkaiden halu oppia, kokeilla ja kehittää varautumisen toimintamalleja.
Harjoituksessa väestönsuoja otettiin käyttöön 72 tunnin aikana, ja varsinainen suojautuminen kesti 12 tai 24 tuntia. Mukana oli kohteen omia asukkaita, muita Hekan vapaaehtoisia sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijoita.
Osallistujat kokivat käytännössä
-
miten väestönsuoja saadaan nopeasti käyttövalmiiksi
-
mitä tarvikkeita ja järjestelyitä tarvitaan
-
millaista arki on väestönsuojassa
-
miten yhteisöllisyys tukee turvallisuutta myös poikkeusoloissa.
Monelle kokemus oli silmiä avaava. Yhdessä toimiminen loi turvallisuudentunnetta ja vahvisti yhteishenkeä.
Valmiutta vahvistamassa
Harjoituksen valmistelu alkoi jo kesällä 2025. Suojan kunto tarkastettiin perusteellisesti, ja kaikki tarvittavat tekniset korjaukset tehtiin hyvissä ajoin etukäteen. Kohteen S1-luokan väestönsuojassa on 67 suojapaikkaa, ja se on rakennettu vuonna 2012. Suoja tarjosi erinomaisen alustan testata käytännön toimintaa aidossa ympäristössä.
Harjoitus osoitti, että väestönsuojia voidaan kehittää entistä viihtyisämmiksi, turvallisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi. Kun tekniikka ja ihmisten käytännön osaaminen kohtaavat, syntyy ratkaisuja, jotka parantavat arjen varautumista merkittävästi.
Turvallisempi arki syntyy yhdessä
Kiinteistön omistajan vastuu on selkeä: suojien tekniikka pitää huoltaa säännöllisesti, ohjeiden on oltava ajan tasalla ja asukkaille on tarjottava tietoa. Harjoitus kuitenkin osoitti, että asukkailla itsellään on valtava rooli suojan turvallisessa käyttöönotossa. Kun ihmiset osaavat toimia, tilanne pysyy hallinnassa.
SUOJA26-harjoitus vahvisti Hekan taloturvallisuutta, lisäsi asukkaiden osaamista ja toi varmuutta toimia tarvittaessa myös tositilanteessa. Se oli konkreettinen askel kohti arkea, jossa varautuminen on osa yhteisön normaalia toimintaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka PirinenIsännöintijohtajaHelsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 3801
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 53 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Näin sujui vuorokausi väestönsuojassa – SUOJA26-harjoitus oli harvinainen tilaisuus testata väestönsuojan käyttöä19.1.2026 13:23:17 EET | Tiedote
Helsingin Pelastusliiton ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) harjoituksessa (SUOJA26) vapaaehtoiset asukkaat ottivat Hekan vuokratalon väestönsuojan käyttöönsä 72 tunnin aikana ja suojautuivat tilaan jopa vuorokaudeksi. Harjoitus tarjosi arvokasta tietoa väestönsuojien käyttöönotosta ja suojautujien kokemuksista.
Maria Aspala: Elinvoimainen kaupunki syntyy toimivista kodeista16.1.2026 08:20:49 EET | Blogi
Uutisointi pienistä ja toimimattomista asunnoista on herättänyt tärkeän keskustelun. Kun ruokapöydälle ja sohvalle ei löydy paikkaa samasta kodista, kyse ei ole vain pohjaratkaisusta. Kyse on siitä, millaista arkea me haluamme kaupungeissamme mahdollistaa, ja vielä laajemmin siitä, millaista yhteiskuntaa rakennamme. Koti on tärkein osa jokaisen ihmisen perusturvallisuutta.
Muistutuskutsu SUOJA26-harjoituksen mediatilaisuuteen: Näin asuintalon väestönsuoja otetaan käyttöön14.1.2026 09:25:44 EET | Kutsu
Helsingin pelastusliitto Helpe ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) järjestävät väestönsuojaan suojautumisharjoituksen (SUOJA26) 17.–18.1.2026 Helsingissä. Suojautumisen päätyttyä 18.1. median edustajilla on mahdollisuus tutustua väestönsuojaan ja haastatella harjoituksen järjestäjiä ja osallistujia.
Kutsu medialle SUOJA26-harjoituksen mediatilaisuuteen: Näin asuintalon väestönsuoja otetaan käyttöön8.1.2026 16:18:35 EET | Kutsu
Helsingin pelastusliitto Helpe ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) järjestävät väestönsuojaan suojautumisharjoituksen (SUOJA26) 17.–18.1.2026 Helsingissä. Suojautumisen päätyttyä 18.1. median edustajilla on mahdollisuus tutustua väestönsuojaan ja haastatella harjoituksen järjestäjiä ja osallistujia.
Vesa Nevala: Kohtuuhintaisia koteja syntyy myös sinne, missä rakentaminen on vaativinta1.12.2025 12:31:27 EET | Blogi
Helsingin rakentamiskustannuksista käydään nyt vilkasta keskustelua. Se on tärkeää, sillä asumisen hinta vaikuttaa kaikkien helsinkiläisten arkeen. Keskustelussa jää kuitenkin helposti varjoon se, mistä kustannukset todellisuudessa syntyvät ja mihin niissä voidaan vaikuttaa. Helsinki on poikkeuksellisen vaativa rakennusympäristö. Merellinen sijainti, tiivis kaupunkirakenne, ahtaat tontit ja haastava maaperä nostavat rakentamisen kustannuksia heti alkuvaiheesta lähtien. Asemakaavoissa on paljon yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka määrittelevät rakennusten muodon, julkisivut ja tekniset ratkaisut. Kun reunaehdot ovat näin tiukat, eri kaupunkien kohteita ei voi verrata toisiinsa niin suoraviivaisesti kuin Helsingin Sanomissa 27.11.2025 tehtiin. Helsinki on vaativa rakennuspaikka, mutta se ei tee rakentamisesta tarpeettoman kallista Helsingin Sanomien artikkelissa annettiin ymmärtää, että Helsingissä rakennetaan prameasti. Helsingin asuntotuotanto perustuu kuitenkin käytännöllisiin ja kest
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme