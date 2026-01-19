Pekka Pirinen: Yhteisöllisyyttä, oppeja ja turvallisuutta SUOJA26-harjoituksessa

SUOJA26‑harjoituksen toteutti laaja ja kokenut asiantuntijaryhmä: Helsingin Pelastusliitto, Heka, Safetum, Temet, VTT ja Laurea ammattikorkeakoulu. Kyse ei ollut vain teknisestä kokeilusta, vaan yhteisen turvallisuuden rakentamisesta ja siitä, miten asukkaat toimivat, kun heille annetaan mahdollisuus harjoitella todellista tilannetta vastaavissa olosuhteissa.

Osallistujille ainutlaatuinen kokemus

Hekan isännöintijohtajana sain ilolla seurata, miten aktiivisia, innokkaita ja ennakkoluulottomia asukkaamme olivat. Hekan taloturvallisuusosaaminen antoi harjoitukselle vahvan pohjan, mutta ennen kaikkea tilanteessa loisti asukkaiden halu oppia, kokeilla ja kehittää varautumisen toimintamalleja.

Harjoituksessa väestönsuoja otettiin käyttöön 72 tunnin aikana, ja varsinainen suojautuminen kesti 12 tai 24 tuntia. Mukana oli kohteen omia asukkaita, muita Hekan vapaaehtoisia sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijoita.

Osallistujat kokivat käytännössä

miten väestönsuoja saadaan nopeasti käyttövalmiiksi

mitä tarvikkeita ja järjestelyitä tarvitaan

millaista arki on väestönsuojassa

miten yhteisöllisyys tukee turvallisuutta myös poikkeusoloissa.

Monelle kokemus oli silmiä avaava. Yhdessä toimiminen loi turvallisuudentunnetta ja vahvisti yhteishenkeä.

Valmiutta vahvistamassa

Harjoituksen valmistelu alkoi jo kesällä 2025. Suojan kunto tarkastettiin perusteellisesti, ja kaikki tarvittavat tekniset korjaukset tehtiin hyvissä ajoin etukäteen. Kohteen S1-luokan väestönsuojassa on 67 suojapaikkaa, ja se on rakennettu vuonna 2012. Suoja tarjosi erinomaisen alustan testata käytännön toimintaa aidossa ympäristössä.

Harjoitus osoitti, että väestönsuojia voidaan kehittää entistä viihtyisämmiksi, turvallisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi. Kun tekniikka ja ihmisten käytännön osaaminen kohtaavat, syntyy ratkaisuja, jotka parantavat arjen varautumista merkittävästi.

Turvallisempi arki syntyy yhdessä

Kiinteistön omistajan vastuu on selkeä: suojien tekniikka pitää huoltaa säännöllisesti, ohjeiden on oltava ajan tasalla ja asukkaille on tarjottava tietoa. Harjoitus kuitenkin osoitti, että asukkailla itsellään on valtava rooli suojan turvallisessa käyttöönotossa. Kun ihmiset osaavat toimia, tilanne pysyy hallinnassa.

SUOJA26-harjoitus vahvisti Hekan taloturvallisuutta, lisäsi asukkaiden osaamista ja toi varmuutta toimia tarvittaessa myös tositilanteessa. Se oli konkreettinen askel kohti arkea, jossa varautuminen on osa yhteisön normaalia toimintaa.