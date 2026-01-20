Helsinki saa uuden liikuntapaikkapäällikön – tehtävään on valittu liikuntatieteen maisteri Anu Jokela
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 20.1. valita liikuntatieteen maisteri Anu Jokelan liikuntapalveluiden liikuntapaikkapäälliköksi. Liikuntapaikat-palvelun vastuulla ovat muun muassa Helsingin kaupungin uima-, jää- ja sisäliikuntahallit sekä liikuntapuistot ja tekojääradat.
Anu Jokela on koulutukseltaan liikuntatieteen maisteri ja liikunnanohjaaja. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Jokinen toimii tällä hetkellä liikuntapäällikkönä Vantaan kaupungilla, jossa hän on toiminut yli 10 vuoden ajan liikuntajohtajan ensimmäisenä sijaisena, palvelualueen johtoryhmän jäsenenä ja toimialan laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Jokinen aloittaa Helsingin liikuntapaikkapäällikkönä 1.4.2026 alkaen.
Helsingin liikuntapaikkapäällikkö johtaa noin 300 henkilön palvelua ja vastaa noin 50 miljoonan euron vuosibudjetista. Päällikkö toimii suoraan liikuntajohtajan alaisuudessa ja vastaa liikuntapaikkapalvelun strategisesta ohjauksesta sekä operatiivisen toiminnan kehittämisestä, edistää rakentamishankkeita yhteistyössä koko kaupungin ja sen moninaisten toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Päällikkö on keskeisesti mukana liikuntapalvelun ja koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämisessä ja edistää yhteistyötä eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.
Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 135 henkilöä. Jokelan valintaa puolsi vahva strateginen näkemys liikuntapalvelujen nykytilasta ja tulevaisuudesta yhteiskunnallisten muutosten keskellä sekä konkreettiset näytöt suuren kaupungin liikuntapalveluiden tuloksellisesta johtamisesta.
”Olen iloinen voidessani toivottaa Anu Jokelan tervetulleeksi Helsingin liikuntapalveluihin. Olemme liikunnan, ulkoilun, urheilun ja aktiivisen arjen mahdollistaja, ja tässä liikuntapaikoilla on keskeinen rooli. Anulla on vahvaa muutosjohtamiskokemusta sekä erinomaiset ja rakentavat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ja yhdessä hänen kanssaan tulemme kehittämään helsinkiläisiä liikuntapaikkoja entistäkin toimivammaksi kokonaisuudeksi” sanoo liikuntahohtaja Tarja Loikkanen.
Kaupungin liikuntapaikat nauttivat suurta suosiota helsinkiläisten keskuudessa. Palveluissa oli vuonna 2025 lähes 9,3 miljoonaa käyntikertaa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 7,4 %.
Tarja LoikkanenLiikuntajohtajaHelsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika, liikuntapalvelutPuh:09 3108 7722tarja.loikkanen@hel.fi
Kati HurmeViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:+358 40 620 4092kati.hurme@hel.fi
