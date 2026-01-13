Aluehallitus päätti järjestöavustuksien jakamisesta

Hyvinvointialue jakaa järjestöavustuksia tänä vuonna 970 000 eurolla. Aluehallitus päätti myöntää vuoden 2026 avustukset sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Avustuksia voidaan myöntää toimintaan, joka tukee VAKEn omaa palvelutoimintaa ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Haettu avustusmäärä oli miltei kolme miljoonaa euroa. Valinnoissa painottuivat toiminnot, joihin alueella on kaikkein suurin tarve. Kaikkineen avustuksia myönnettiin 42:lle eri järjestölle, ja avustussummat vaihtelevat 1 000–200 000 euron välillä. Eniten avustuksia myönnettiin vanhemmuuden tukeen, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin, turvallisuuden edistämiseen ja toiminta- ja työkyvyn tukeen.

”Järjestöavustushakemukset olivat pääosin todella laadukkaita. Jaamme alueellamme avustuksia 50 000 euroa viime vuotta enemmän. Järjestöt täydentävät tärkeällä tavalla hyvinvointialueen omia palveluja”, aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja Eva Tawasoli toteaa.

Pikku-Koivun sulkua jatketaan

Aluehallitus päätti jatkaa vammaisten lasten tilapäisyksikön Pikku-Koivun sulkua kolmella kuukaudella. Hyvinvointialue oli päättänyt kahden kuukauden sulusta jo aikaisemmin yksikössä ilmenneiden laatupuutteiden takia viime joulukuussa.

Tilapäisellä sulun jatkamisella varmistetaan, että yksikkö voidaan avata turvallisesti. Asiakkaille on järjestetty korvaavat palvelut. Toiminnan puutteisiin liittyen hyvinvointialue on tehnyt rikosilmoitukset.

Digikehittämisen tiekartta suuntaa tulevaan

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen tietohallinto-ohjelman ja digikehittämisen tiekartan. Tiekartassa on tunnistettu muun muassa tekoälyn kehittyminen, joka tuo monia mahdollisuuksia esimerkiksi kirjauksien, tulkkauksen ja hallinnon toistettaviin tehtävien kehittämiseen.

Aluehallitus sai lisäksi koonnin vuoden 2025 sisäisistä tarkastuksista. Kohteena olivat omistajaohjauksen tuloksellisuus, vanhusten palveluiden palveluohjaus ja hyvinvointialueiden välinen laskutus, terveydenhuollon palvelujen hoitotarvikejakelun materiaalihankinnat ja hoitotarvikejakelu ja tietohallinnon resursointi, joka on vielä kesken. Hallitus kävi samalla lähetekeskustelun alkaneen vuoden sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmasta.

”Aluehallituksen uusi vuosi käynnistyi, ja saimme laajan katsauksen hyvinvointialueen toimintaan. Aluehallitus haluaa kiittää tässä kohden henkilöstöä erinomaisesta työstä ja monien palveluiden kehittymisestä parempaan suuntaan”, hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Marja Ahava kertoo.



Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 27.1.2026 klo 12 alkaen.