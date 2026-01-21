Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 21.1.2026 kokouksesta
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
15.1.2026 julkaistu ennakkotiedote: Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 21.1.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja Lahtinenhyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtajaPuh:040 846 8907merja.lahtinen@hyvaks.fi
Anu PihlSrategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Sairaala Novan akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt Suomen parhaita koulutuspaikkoja – täydet viisi tähteä nuorilta lääkäreiltä21.1.2026 15:12:28 EET | Tiedote
Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) julkisti ja palkitsi Lääkäripäivillä tänään vuoden 2025 koulutuspaikkakyselyn parhaat koulutuspaikat. Keski-Suomen hyvinvointialueelta palkinnon saivat akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt.
Liikenneonnettomuuksien määrä jatkoi vuonna 2025 vähenevää suuntaansa Keski-Suomessa21.1.2026 14:08:11 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä vuonna 2025 oli 4 262, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Ensihoidon tehtävämäärässä sen sijaan oli pientä kasvua.
Kaksi hakijaa etenee soveltuvuusarviointien jälkeen haastatteluun hyvinvointialuejohtajan haussa21.1.2026 11:53:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee ensimmäisen haastatteluvaiheen ja soveltuvuusarviointien jälkeen toiseen haastatteluvaiheeseen.
Arviointimenettelyssä käytiin läpi pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja21.1.2026 11:49:29 EET | Tiedote
Arviointiryhmän kokouksessa 19.1. käsiteltiin pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja sekä aiemmin arviointiryhmän antamien toimenpide-ehdotusten ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa.
Laitoshoidon yksikkö Hoivalan toimintaa Äänekoskella suunnitellaan päättyväksi – asukkaille uudet kodit yhdessä keskustellen20.1.2026 14:19:54 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee ikääntyneiden laitoshoidon palvelua tarjoavan Hoivalan toiminnan päättymistä keväällä 2026. Laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä. Asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit yhdessä keskustellen.
