Kevään golfkausi käynnistyy Golfmessuilla - vetonaulana mm. simulaattorigolfin SM-finaali
Suomen suurin golftapahtuma, Golfmessut, järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.-29.3. samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa. Golfmessut avaa perinteisesti kevään golfkauden, tuoden saman katon alle lajin harrastajat, golfin aloittamisesta kiinnostuneet sekä laajan kattauksen alan yrityksiä.
“Golfmessut ovat golfareiden vuosittainen kohtaamispaikka, jossa niin kokeneet pelaajat kuin uudet harrastajat kohtaavat toimialan yritykset alkavan uuden kauden kynnyksellä", iloitsee Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.
Luvassa on monipuolista ohjelmaa, uutuuksia, tarjouksia ja elämyksiä niin aktiivipelaajille kuin ensi kosketusta golfiin hakeville. Messuilla kävijät voivat tutustua välineuutuuksiin, matkakohteisiin ja palveluihin sekä osallistua asiantuntijasisältöihin.
Golfmessuilla nähdään tuttuun tapaan Range-alue, jossa kävijät pääsevät harjoittelemaan lyöntitekniikoita ja kokeilemaan huippumerkkien mailoja, ja puttialue puolestaan mahdollistaa puitteet tarkkuuspelin hiomiseen. Eritoten tuoreille harrastajille ja lajin pariin haluaville tarkoitettu Aloita golf -alue levittäytyy tänä vuonna Kevätmessujen puolelle, tarjoten kaikille messukävijöille mahdollisuuksia ottaa tuntumaa golfiin ja ammentaa vinkkejä lajin aloittamiseen.
Historian ensimmäinen simulaattorigolfin SM-finaali
Yksi Golfmessujen vetonauloista on simulaattorigolfin SM-kilpailun finaali, joka pelataan yleisön edessä Helsingin Messukeskuksessa. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Suomen mestaruuskilpailu tuo sisägolfin kovatasoisen kilpailun osaksi messukokonaisuutta ja huipentaa talvikauden karsinnat.
Suomen Golfliitto toimii pääyhteistyökumppanina tapahtumassa, joka tarjoaa ajankohtaisen katsauksen tasaisesti suosiotaan kasvattavan lajin kehitykseen, välineisiin ja harrastusmahdollisuuksiin kaikenikäisille.
Simulaattorigolfin SM-finaali tuo tapahtumaan urheilutapahtuman tuntua, jännitystä ja mahdollisuuden seurata pelaajien otteita lähietäisyydeltä. “Olemme iloisia voidessamme tuoda kilpailun finaalin messuympäristöön. Se houkuttaa paikalle niin kokeneet pelaajat kuin vasta lajista kiinnostuneetkin. Golf kuuluu kaikille”, toteaa Suomen Golfliiton markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö Kimmo Rantamäki.
Golfmessut 2026 tarjoavat kolmen päivän täydeltä tietoa, inspiraatiota ja elämyksiä golfin maailmasta, samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätiedot: www.golfmessut.fi
#Golfmessut2026
Yhteystiedot:
Kimmo Rantamäki, markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö, Suomen Golfliitto, p. 050 541 7577, kimmo.rantamaki@golf.fi
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Helsingin Messukeskus, p. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Golfmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–29.3.2026. Golfmessujen pääyhteistyökumppani on Suomen Golfliitto. Samaan aikaan Messukeskuksessa myös Kevätmessut, jotka muodostuvat viidestä samanaikaisesta tapahtumasta: Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisusta ja Lähiruoka & luomu. Lisäksi Kevätmessujen yhteydessä esittäytyvät teema-alueet Retkelle & luontoon ja Pientalo. Kevätmessukokonaisuus avautuu jo torstaina 26.3. Kaikkiin tapahtumiin on sisäänpääsy samalla lipulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti SaloBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Uusi Habitare Build Lab tuo yhteen innovaatiot, materiaalit ja mestarit toteutusten takana20.1.2026 15:04:53 EET | Tiedote
Habitaren ohjelmassa on aina jotain ennennäkemätöntä. Ensi syksyn uutuutena nähdään Habitare Build Lab – alue, jossa yritykset ja palveluntarjoajat esitellään uudella tavalla: toteutettuina käytännön ratkaisuina, jolloin innovaatioihin, materiaaleihin ja työmenetelmiin on helppoa ja käytännönläheistä tutustua.
KUTSU: MP 26 -messut media-aika ja -tilaisuus 30.1.20.1.2026 14:34:21 EET | Kutsu
Tervetuloa MP 26 Moottoripyörämessujen media-aikaan perjantaina 30.1. klo 9-10 Helsingin Messukeskukseen. Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen pääsette ajamaan moottoripyöräsimulaattoreilla ja tutustumaan kuumimpiin uutuusmoottoripyöriin messuosastoille. Tapahtuma aukeaa perjantaina yleisölle klo 10 ja on avoinna klo 20 asti.
Helsingin Messukeskuksen uudeksi palvelu- ja tuotantojohtajaksi Saija Syväjärvi20.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen palvelu- ja tuotantojohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi on nimitetty restonomi (YAMK) Saija Syväjärvi. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026.
Matka Travel Fair kicked off the travel year strongly – encounters and experiences leave a lasting impression19.1.2026 16:55:07 EET | Press release
The international Matka Travel Fair in Helsinki once again brought together tourism professionals and travel‑enthusiastic visitors seeking new experiences, inspiration and fresh ideas for future trips. Visitors enjoyed an engaging programme and lively discussions throughout the event. At the same time, the Helsinki Caravan Fair attracted those interested in road travel, with the growing popularity of motorhomes and caravans clearly reflected in the enthusiastic buying atmosphere.
KORJATTU TIEDOTE // kävijämäärän tarkennus // Matkamessut aloitti matkailuvuoden vahvasti – kohtaamiset ja elämykset jäävät mieleen19.1.2026 12:19:56 EET | Tiedote
Helsingin kansainväliset Matkamessut kokosivat jälleen yhteen matkailualan toimijat ja matkailusta kiinnostuneet kävijät, jotka etsivät uusia elämyksiä, inspiraatiota ja konkreettisia matkasuunnitelmia. Messuilla viihdyttiin elämyksellisen ohjelman ja aktiivisten keskustelujen parissa. Samaan aikaan Caravan-messut vetivät puoleensa maata pitkin matkustamisesta kiinnostuneita, ja matkailuajoneuvojen suosio näkyi innokkaassa ostotunnelmassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme