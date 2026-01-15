Kutsu: Työ antaa tulevaisuuden -webinaari 23.1.
Nuorten ja vastavalmistuneiden työttömyys on hälyttävän korkealla tasolla. Kaikki työmahdollisuudet ovat nuorille tärkeitä – oli kyse sitten viikon työelämään tutustumisesta tai ensimmäisestä vakituisesta oman alan työpaikasta.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen yrittäjät ovat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistäneet Työ antaa tulevaisuuden -kampanjan, joka tarjoaa yrityksille tietoa erilaisista tavoista nuorten työllistämiseen.
Tervetuloa webinaariimme perjantaina 23.1. klo 8.30–9.30 kuulemaan, miten voit hyödyntää tarjolla olevia palveluita, kuten uutta nuorten työllistymisseteliä, sekä muita käytännön vinkkejä nuorten työllistämiseen.
Tilaisuuden ohjelma:
Avaussanat
Jyri Häkämies, toimitusjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työministerin terveiset
Matias Marttinen, työministeri
työ- ja elinkeinoministeriö
Millaisia palveluita kunnilla ja työllisyysalueilla on yrityksille nuorten työllistämisen tueksi?
Mikko Härkönen, elinvoimajohtaja
Kuntaliitto
Mitä nuoret odottavat työelämältä?
Johanna Vesikallio, toimitusjohtaja
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Miten yritykset voivat hyödyntää nuorten työllistymisseteliä?
Janne Savolainen, johtava asiantuntija
työ- ja elinkeinoministeriö
Lisätietoja:
Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, EK, p. 044 534 5294
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
