Kutsu: Työ antaa tulevaisuuden -webinaari 23.1.

EK ehdottaa 281 sääntelyn yksinkertaistamisen toimenpidettä 12.1.2026 08:10:52 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto kannustaa kansallisia ja EU:n päättäjiä jatkamaan sääntelyn sujuvoittamista ja päällekkäisen sääntelyn purkamista. EK ehdottaa 281 toimenpidettä, joilla yrityssääntelyä voitaisiin yksinkertaistaa ja sujuvoittaa EU:ssa ja Suomessa ilman sääntelyn keskeisistä tavoitteista pakittamista. Toimenpiteistä 141 on valmisteltu EK:n ja sen sisarjärjestöjen yhteistyönä kattojärjestö BusinessEuropen puitteissa. EK:n omat 140 toimenpidettä täydentävät järjestöjen yhteistä listaa.