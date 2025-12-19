Mielipide: Trumpin politiikka rikkoo normeja, mitäs jos jokin toinen suurvalta käyttäytyisi samoin?
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikka on jälleen ajautunut alueelle, jossa perinteiset pelisäännöt eivät enää päde. Yksityiskohdat uusista tullipäätöksistä ovat osin epäselviä. Epävarmuus koskee jopa perustavanlaatuisia kysymyksiä. Koskevatko tullit myös palveluita? Onko joitakin toimialoja tai tuotteita vapautettu? Kukaan ei tunnu tietävän varmasti ja juuri se on ongelma.
Usein tullipolitiikkaa tarkastellaan perinteisen teollisuuden kautta, jolla halutaan suojella omaa teollisuutta. Tässä tapauksessa Trumpin tullit muistuttavat enemmän sanktioita kuin kauppapoliittisia välineitä. Niiden ensisijainen tarkoitus ei ole taloudellinen optimointi, vaan poliittinen painostus. Talous on keino, ei päämäärä.
Myös startup-sektorilla vaikutukset ovat konkreettisia ja välittömiä. Eräs eurooppalainen kasvuyritys kuvasi mm tilannetta, jossa he olivat tehneet päätöksen mihin kahteen markkinaan rakennamme seuraavat paikalliset tiimimme. Yhdysvallat oli yksi vaihtoehto. Yritys oli päätynyt kaupallisista syistä Saksaan ja Iso-Britanniaan, josta nyt ovat erityisen tyytyväisiä. Päätös ei syntynyt ideologisista syistä, vaan epävarmuuden hallinnasta.
Samanlainen tarina kuuluu myös varhaisesta life science -startupista. Yhdysvallat oli alusta asti ykkösmarkkina, mutta poliittisen tilanteen vuoksi yritys on joutunut vähäisillä resursseillaan rakentamaan rinnalle eurooppalaisen varasuunnitelman. Se on tarkoittanut fokuksen jakautumista ja etenemisen hidastumista. Startupille tämä ei ole pieni asia, se voi olla kohtalokas.
Harvemmin muistetaan, että vaikutus ei ole yksisuuntainen. Todennäköisesti myös yhdysvaltalaiset startupit ja kasvuyritykset tekevät samanlaisia laskelmia ja jättävät laajentumatta Eurooppaan. Kauppapolitiikassa on harvoin voittajia. Lyhyellä aikavälillä joku voi hyötyä, mutta pitkällä aikavälillä tappiot kasaantuvat kaikille myös Yhdysvalloille itselleen. Jotta painetta saadaa on Euroopan unionin kyettävä rohkeisiin päätöksiin ja luotava selkeästi painetta esimerkiksi yhdysvaltalaisen palvelusekrotin suuntaan, johon kuuluvat mm yhdysvaltalaiset teknologiajätit. Jos unioni ei kykene näyttämään vahvuuttaan kauppapoliittisissa toimissa, missä sitten.
EU:n reagointi on toistaiseksi ollut varovaista ja jopa eriaikasta eri maiden kesken. Pelkät kannanotot eivät riitä, tarvitaan konkreettisia toimia. Tässä kohtaa herääkin kysymys, mitä jos joku muu suurvalta käyttäytyisi näin? Sallisimmeko sen? Vai onko kyseessä kaksoisstandardi, jossa sääntöihin perustuva kauppajärjestelmä pätee vain silloin, kun se on poliittisesti mukavaa?
Kun Yhdysvallat nokittelee käytännössä kaikkien keskeisten kumppaniensa kanssa, kumppanit alkavat yksinkertaisesti loppua. Kumppanien merkitystä ei Trumpin politiikassa tällä hetkellä tunnisteta.
Pitkän aikavälin vaikutuksia on mahdoton ennustaa tarkasti, mutta yksi suunta on selvä, epävarmuus vähentää investointeja, hidastaa innovaatioita ja ohjaa kasvua muualle. Teoreettisesti ainoa voittaja voi olla Kiina. Ainakin siihen asti, kunnes Trump kääntää katseensa taas sinne.
Trumpilla on vajaat kolme vuotta aikaa ennen presidenttikautensa päättymistä. On vaikea välttyä ajatukselta, että tämä on hänen tapansa varmistaa paikkansa historiankirjoissa. Kysymys kuuluu, millä hinnalla ja kenen kustannuksella. Euroopalla ei ole vara jäädä jalkoihin ja kaksoisstandardit on heitettävä romukoppaan.
Kirjoittaja: Riikka Pakarinen
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen startup-yhteisö
Suomen startup-yhteisö kannustaa hallitusta panostamaan innovaatiotoiminnan tukemiseen19.12.2025 09:08:30 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on pettynyt hallituksen päätökseen leikata Business Finlandin innovaatiorahoitusta. Päätös tulee hetkellä, jolloin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit (T&K) ovat selvässä kasvussa. Yhteisön mukaan juuri nyt olisi ratkaisevan tärkeää varmistaa, että myös innovaatiotoimintaa – eli tutkimuksesta kaupallistamiseen etenevää vaihetta – tuetaan riittävästi. “Business Finlandin Tempo ja Nuoret Innovatiiviset Yritykset-rahoitus ovat Suomen innovaatio- ja kasvupolitiikan vaikuttavimpien instrumenttien joukossa. Ne ovat suunniteltu varhaisen vaiheen yrityksille, joiden tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin potentiaali on suuri, mutta joiden riskitaso on vielä korkea. Juuri tässä vaiheessa julkisen rahoituksen rooli on korvaamaton. Näiden rahoitusinstrumenttien säilyttäminen on välttämätöntä”, vaatii Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen Esimerkiksi Tempo-projektit ovat tyypillisesti suhteellisen pieniä, mutta niiden vaikutukset ovat huomattavia. Pienell
Suomen Startup-yhteisö palkittiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla14.11.2025 13:40:00 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat menestyneet kansainvälisillä markkinoilla. Arvioinnissa painotetaan kilpailukykyä, kansainvälisyyttä, kannattavuutta sekä toiminnan vastuullisuutta ja vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat: Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö. Tasavallan presidentti on myöntänyt vuoden 2025 kansainvälistymispalkinnon Suomen Startup-yhteisölle. Palkinto korostaa startup-sektorin kasvavaa merkitystä suomalaiselle viennille, ja tunnustus luovutetaan vastaanotolla perjantaina 14.11. Yhteisö edustaa nopeasti kehittyvää kasvualaa, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Suomen Startup-yhteisön tavoitteena on nostaa kasvuyritysten vientitulot 20 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset startupit tuot
Suomen startup-sektori ylitti 10 miljardin euron vientitavoitteen viisi vuotta etuajassa – uusi tavoite 20 miljardia vuoteen 20307.11.2025 09:30:00 EET | Uutinen
Suomen startup-sektori on saavuttanut historiallisen merkkipaalun: alan yritykset ovat ylittäneet 10 miljardin euron vuotuiset vientitulot, viisi vuotta ennen alkuperäistä tavoiteaikaa. Kasvuyrityksistä on muodostunut talouden vahva kivijalka perinteisten metsä- ja metalliteollisuuden rinnalle. Suomalaiset startupit ovat onnistuneet rakentamaan merkittäviä kansainvälisiä kasvutarinoita ja houkuttelemaan ennätyksellisesti ulkomaista pääomaa, osaajia ja kumppanuuksia. Nyt startup-yhteisö nostaa seuraavan yhteisen tavoitteen – 20 miljardin euron vientitulot vuoteen 2030 mennessä. “Startup-yritykset ovat nyt pysyvä osa Suomen talouden perustaa. Ne luovat työtä, vientiä ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Nyt on aika varmistaa, että kasvu jatkuu ja Suomi pysyy houkuttelevimpien startup-maiden joukossa”, sanoo Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Startup-yritysten luottamus ympäröivään taloustilanteeseen nousussa – Sentimentti yritysten taloudellisista tilanteista kasvoi ensimmäistä kertaa yli vuoteen3.11.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisön tuore Q3/2025 barometri kertoo, että odotukset ympäröivän taloustilanteen kehityksestä ovat ensimmäistä kertaa nousseet yli vuoteen. Vaikka Yhdysvaltojen kauppapolitiikka vaikuttaa vieläkin epäselvältä ja ailahtelevalta, vaikuttaa suurin epävarmuus väistyneen. “Tuloksista on nähtävissä, että Yhdysvaltojen ja EU:n välisen tullisodan aiheuttamat epävarmuudet vaikuttaisi olevan takanapäin, vaikka Yhdysvaltojen presidentin näkemykset voivat vaihdella vielä tulevaisuudessakin. Startupit ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä sopeutumaan uusiin markkinatilanteisiin, joten ei ole yllättävää, että startuppien tulevan kvartaali näkemykset ovat taas positiivisia”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan. Kuvio 1: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti ympäröivään talouteen nähden. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat saada arvoja -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteise
Uusi palauteportaali kehittämään startupien kasvua Suomessa2.10.2025 11:47:38 EEST | Tiedote
Suomen startup-yhteisö lanseeraa avoimen palauteportaalin, jossa kuka tahansa Suomen startup -ekosysteemissä toimiva henkilö voi avoimesti jakaa palautetta ja omakohtaisia kokemuksia suomalaisen startup-järjestelmän toimivuudesta. Palauteportaali on tarkoitettu lähtökohtaisesti startupien perustajille, työntekijöille, maahanmuuttajille, sijoittajille ja muille ekosysteemitoimijoille. Palautteet ovat julkisesti näkyvissä ja tulevat ohjaamaan suoraan Suomen startup-yhteisön toimintapolitiikkaa ja vaikuttamista. “Tämä on uraauurtava mahdollisuus lähteä parantamaan ongelmakohtia suoran, näkyvän ja julkisen palautteen kautta. Haluamme esimerkiksi kuulla startup-yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään omia kokemuksia, ovat ne sitten korjattavissa olevia ongelmia tai positiivisia valopilkkuja ekosysteemin toimivuudesta. Käytämme kaikkea saatua palautetta edistääksemme parempaa, nopeampaa ja oikeudenmukaisempaa startup-ekosysteemiä”, sanoo Riikka Pakarinen, Suomen startup-yhteisön toimitusjohta
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme