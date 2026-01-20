Kotisairaala laajenee Kristiinankaupunkiin, kun hoito-osasto lakkaa
Hoito-osastopaikkojen osto Selkämeren terveydeltä päättyy 31.1.2026, jonka jälkeen kristiinankaupunkilaisia hoidetaan lähimmällä tai hoidon tarpeen kannalta soveltuvimmalla hyvinvointialueen omalla hoito-osastolla. Muut Selkämeren terveydeltä ostetut palvelut jatkuvat edelleen. Hyvinvointialue laajentaa kotisairaalatoiminnan kevään aikana myös Kristiinankaupunkiin. Rekrytointi on nyt käynnissä.
Hoito-osastopaikkojen oston lopettamisesta on tehty päätös jo vuonna 2024. Päätöstä toimeenpannaan nyt Selkämeren terveyden kanssa tehtyjen neuvottelujen jälkeen. Hyvinvointialueen yleisenä tavoitteena on painopisteen siirtäminen raskaista palveluista kevyisiin palveluiden, mikä on koko alueella tarkoittanut 24/7 hoitopaikkojen vähentämistä ja satsauksia kotiin annettaviin palveluihin. Lisäksi hyvinvointialueella halutaan vähentää ostopalveluiden käyttöä, kun ostettu palvelu on omaa tuotantoa kalliimpaa. Hyvinvointialueen eteläisellä alueella on ollut paljon vuodeosastopaikkoja suhteessa asukasmäärään.
Sopimus muissa palveluissa jatkuu
Yhteistyö Selkämeren terveyden kanssa muiden ostopalveluiden osalta jatkuu. Terveysasemapalvelut, kuten hoitajan ja lääkärin vastaanotto, suun terveydenhuolto, lastenneuvola ja kuntoutuspalvelut sekä lapsille että aikuisille jatkuvat Selkämeren terveyden tuottamina. Sopimuksen ja palveluiden sisältöä kehitetään yhteistyössä.
Kotisairaalatoiminta laajenee kevään aikana myös Kristiinankaupunkiin
Kotisairaalatoiminta Kristiinankaupungissa on tähän asti toteutettu hieman eri lailla muuhun Pohjanmaanhan verrattuna. Virka-aikana tehtävät on hoidettu Selkämeren terveyden vastaanotolta käsin poliklinikkatoimintana ja virka-ajan ulkopuolella on esimerkiksi tarvittavat suoneen annettavat antibiootit annettu hoito-osaston kautta.
Kevään aikana kotisairaalatoiminta käynnistetään vastaavaksi kuin muulla Pohjanmaan hyvinvointialueella ja palvelu tuodaan nimensä mukaisesti kotiin. Muutoksen aikana hyvinvointialueen ja Selkämeren terveyden tuottamat palvelut toimivat osin rinnakkain, jotta siirtymä voidaan toteuttaa sujuvasti.
Henkilöstön rekrytointi kotisairaalaan on käynnissä parhaillaan.
Yhteyshenkilöt
Christian PalmbergSairaalapalveluiden toimialajohtajaPuh:040 579 6181christian.palmberg@ovph.fi
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
