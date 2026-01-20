KUTSU: MP 26 -messut media-aika ja -tilaisuus 30.1.
Tervetuloa MP 26 Moottoripyörämessujen media-aikaan perjantaina 30.1. klo 9-10 Helsingin Messukeskukseen. Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen pääsette ajamaan moottoripyöräsimulaattoreilla ja tutustumaan kuumimpiin uutuusmoottoripyöriin messuosastoille. Tapahtuma aukeaa perjantaina yleisölle klo 10 ja on avoinna klo 20 asti.
MP 26 –messut esittelee laajasti uudet moottoripyörät, mopot ja mönkijät varusteineen sekä sähköpolkupyöriä. Mukana ovat muun muassa Aodes, BMW, Can-Am, CF MOTO, Conan, Coopop, Drac, GasGas, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, KTM, Linhai, Peugeot, Polaris, Segway, Suzuki, Triumph ja Zero sekä Eurobiker, Motonet, Rukka, Motored, Storm, Biketeam, ATV Finland, J.Rinta-Jouppi, Mopo-Sport, J&J Loukko, Euro Motor Center ja monet muut sekä myös laaja valikoima sähköpolkupyöriä.
Esillä ovat mm. seuraavia uutuuksia: HONDA: GB350S, CB1000GT, NT1100 DCT ES, ADV350, X ADV750, NC750 DCT, EVP4S / E-CUV sähköskootteri ( 125cc ) ja XL750 TRANSALP E-Clutch. KTM:125 SMC R, 390 SMC R, 390 ENDURO R, 990 RC R, 390 ADV R, 390 ADV X, 1390 SUPER ADVENTURE R, 1390 SUPER ADVENTURE S ja 1390 SUPER ADVENTURE S EVO. HUSQVARNA: 701 Supermoto ja 701 Enduro. SUZUKI: GSX-R1000R ja SV-7GX. BMW: F 450 GS, R 12 G/S, R 1300 R, R 1300 RS ja R 1300 RT. KAWASAKI: KLE 500 ja Z1100 . TRIUMPH: Scrambler 400 XC, Scrambler 900, Scrambler 1200 XE ja Trident 800. STARK VARG: SM. CF MOTO: 250 Dual ja 1000MT-X. INDIAN: Scout Bobber Limited + Tech, Chief Bobber Dark Horse, Sport Chief RT ja Sport Scout RT (ensimmäistä kertaa Suomessa).
MP-messujen rakennettujen moottoripyörien alueella Petrol Circus Custom Bike Show’ssa pyörät ja rakentajat kisaavat neljässä eri luokassa. MP Jonnelassa on esillä 300 nuorten rakentamaa menopeliä ja siellä on nuorille suunnattua ohjelmaa. Stunt Freaks Teamilla on oma temppualue Jonnelassa. MP 26 -messujen uutuus on Simulaatiomaailma, jossa myös tiedotustilaisuus järjestetään.
MP 26 -messujen tiedotustilaisuus pe 30.1.2026 klo 9 Simulaatiomaailmassa osastolla 7k135 (hallissa 7)
Mitä uutta MP-messuilla, Niko Kantola, projektijohtaja, Helsingin Messukeskus
Miltä näytti moottoripyöräkaupan vuosi 2025 ja miten moottoripyöräala katsoo tuleviin vuosiin
AP Vanhala, Teknisen Kaupan Liitto, Moottoripyöräjaoston pj
Ajankohtaista mm. liikenneturvallisuudesta, EU:n liikennekelpoisuuspaketista, tieinfrasta ja liikenteen verotuksesta.
Lulu Ranne, Liikenne- ja viestintäministeri
Tilaisuuden jälkeen on mahdollista kokeilla kuutta erilaista moottoripyöräsimulaattoria, joilla kierretään rataa. Paikalla on vauhtia antamassa moottoripyöräilijä Erno Kostamo.
PAIKALLA haastateltavina moottoripyörämerkkien maahantuojat ja moottoripyöräkaupan edustajia & Petrol Circus Custom Bike Show: Japi Åström, promoottori
Muuta ohjelmaa:
Tie vie -alueella matkakertomuksia
MP Jonnelan lavalla ohjelmaa päivittäin & Stunt Freaks Teamin taitoajoa omalla alueellaan
Hallissa 7 on kolme sähköavusteisten polkupyörien koeajorataa
MP Motoball-kisat
Simulaatiomaailma
Petrol Circus Custom Bike Show’n palkintojen jako lauantaina 31.1. klo 16.30 Petrol Stage hallissa 2.
Helsingin Messukeskus järjestää MP-messut Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta.
---------------------------------------------------------------------
Ilmoittaudu messuille www.mpmessut.fi -> medialle. https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/ Mediakeskuksesta saat tapahtuman PRESS-kortin.
MP-messut järjestetään pe-su 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna pe klo 10-20, la klo 9-18 ja su klo 10-17.
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE:
Mediakeskus (Helsingin Messukeskuksessa, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina.
Esitä tullessasi voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
Kuvia messuista tulee osoitteeseen http://mediabank.messukeskus.com
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Autan mielelläni haastattelujen sopimisessa.
Nähdään MP-messuilla!
Terveisin Teija
Lisätietoja: Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
www.mpmessut.fi #mpmessut
