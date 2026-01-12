HUSin uusi osastorakennus valmistui Jorviin – toiminta alkaa vaiheittain elokuusta 2026 alkaen

Espoossa Jorvin sairaala-alueelle noussut uudisrakennus on kiinteä osa Jorvin sairaalarakennusta. Uuden ja vanhan rakennuksen liitoskohdassa sijaitsee Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti, joka otetaan käyttöön ensimmäisenä, jo kevään 2026 aikana.

Rakennustöiden valmistuttua työt jatkuvat vielä tilojen varustamisella, henkilökunnan koulutuksilla, kaluste-, laite- ja tietotekniikka-asennuksilla sekä laitteiden ja järjestelmien huolellisella testaamisella.

Elokuun lopusta 2026 alkaen uudessa osastorakennuksessa alkavat vaiheittain muun muassa synnytystoiminta, aikuisten ja lasten erikoissairaanhoidon osastotoiminta sekä sairaalatoimintoja tukevat palvelut. Yksiköt muuttavat uudisrakennukseen Jorvin sairaalan osastotorneista, sairaala-alueen erillisrakennuksista sekä viereisestä Espoon sairaalasta. Osastorakennuksessa tulee työskentelemään säännöllisesti yli 600 ammattilaista.

Yksiköiden muutoista ja toiminnan käynnistämisestä tiedotetaan tarkemmin keväällä 2026.

Henkilökunta ja potilaat aktiivisesti mukana suunnittelussa

Tiloja ja toimintaa on suunniteltu alusta asti henkilökunnan kanssa, ja työtapoja on sovitettu uusiin tiloihin eri ammattiryhmien yhteistyöllä.

”Tavoitteemme on ollut suunnitella tilat, jotka tukevat potilastyötä, ja sijoittaa toisiaan tukevia toimintoja lähekkäin. Olemme yhdessä ideoineet, testanneet ja löytäneet uusia ratkaisuja, jotka parantavat nykyisiä toimintamalleja”, Jorvin osastorakennuksen hankesuunnittelua HUSissa johtanut arkkitehti Tuija Ylä-Rautio HUSin Kiinteistö- ja toimitilapalveluista sanoo.

Uuden osastorakennuksen toimintaan on valmistauduttu huolella myös potilaiden tarpeet huomioiden.

”Rakensimme mallitiloja, joissa testasimme tilojen toimivuutta ja niiden kokoa sekä muun muassa laitteiden sijoittelua ja esteettömyysratkaisuja yhdessä kokemusasiantuntijoiden, henkilökunnan ja suunnittelijoiden kanssa”, Ylä-Rautio jatkaa.

Yhteistyöllä modernit ja energiatehokkaat tilat

Viisikerroksinen ja viisisakarainen uudisrakennus valmistui kolmessa vuodessa.

”Rakennuspaikka on ollut haasteellinen kahden sairaalan, sekä päiväkodin ja koulun välittömässä läheisyydessä. Yhteistyöllä on kuitenkin mahdollistettu lähes häiriötön toiminta sairaala-alueella. Tätä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena, sillä kyseessä on ollut erittäin suuri ja vaativa hanke”, rakennuttajana toimineen HUS Kiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Lari Warva sanoo.

Tilat ovat moderneja, monikäyttöisiä ja muunneltavia. Rakennuksen suunnitteluratkaisuja ohjasi energiatehokkuus, mikä otettiin huomioon muun muassa taloteknisissä ratkaisuissa ja kaikissa laitevalinnoissa. Hankkeessa huomioitiin vähähiilisyys HUSin ympäristöohjelman ja ilmastotiekartan mukaisesti.

”Miellyttäviä sisäolosuhteita saamme ylläpidettyä käytönaikaisella energiaoptimoinnilla, joka samalla minimoi energiankulutuksen ympäristövaikutuksia. Lämmityksen ja jäähdytyksen energia tuotetaan pääosin lämpöpumppuratkaisuilla ja koneiden lauhdelämpöä käytetään lämmittämiseen, kuten pesuhuoneiden lattialämmitykseen, lämpimän käyttöveden esilämmitykseen ja pihasulatuksiin. Vesikatolla on myös aurinkopaneelit”, Warva jatkaa.



