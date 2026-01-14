Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä katsoi potilastietojärjestelmästä tietoja perusteetta
Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä tarkasteli terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä ilman perustetta 53 henkilön tietoja tammikuun 2025 ja marraskuun 2025 välisenä aikana. Tietojen katselu kohdistui yleisiin henkilötietoihin ja terveystietoihin.
Työntekijällä ei ollut katseluhetkellä asiakas- tai hoitosuhdetta ihmisiin, joiden tietoja hän luvatta tarkasteli. Hänellä ei myöskään ollut muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta katsella kyseisten henkilöiden tietoja. Työntekijä ei ole enää hyvinvointialueen palveluksessa.
– Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme ja suhtaudumme siihen vakavasti. Toiminnan osalta olemme käynnistäneet tehostetun ohjauksen ja tulemme lisäämään entisestään asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvää valvontaa, toteaa sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen.
Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyyntö poliisille. Kymenlaakson hyvinvointialue informoi loukkauksen kohteena olevia henkilöitä asiasta kirjeellä lähipäivinä. Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, että tietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.
Yhteyshenkilöt
Anu SalonensosiaalipalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 4300anu.salonen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
