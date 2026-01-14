Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä katsoi potilastietojärjestelmästä tietoja perusteetta

20.1.2026 15:03:12 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä tarkasteli terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä ilman perustetta 53 henkilön tietoja tammikuun 2025 ja marraskuun 2025 välisenä aikana. Tietojen katselu kohdistui yleisiin henkilötietoihin ja terveystietoihin.

Hyvinvointialue on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille. Kymenlaakson hyvinvointialue

Työntekijällä ei ollut katseluhetkellä asiakas- tai hoitosuhdetta ihmisiin, joiden tietoja hän luvatta tarkasteli. Hänellä ei myöskään ollut muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta katsella kyseisten henkilöiden tietoja. Työntekijä ei ole enää hyvinvointialueen palveluksessa.

– Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme ja suhtaudumme siihen vakavasti. Toiminnan osalta olemme käynnistäneet tehostetun ohjauksen ja tulemme lisäämään entisestään asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvää valvontaa, toteaa sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen.

Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyyntö poliisille. Kymenlaakson hyvinvointialue informoi loukkauksen kohteena olevia henkilöitä asiasta kirjeellä lähipäivinä. Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, että tietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.

