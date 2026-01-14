Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä katsoi potilastietojärjestelmästä tietoja perusteetta

Työntekijällä ei ollut katseluhetkellä asiakas- tai hoitosuhdetta ihmisiin, joiden tietoja hän luvatta tarkasteli. Hänellä ei myöskään ollut muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta katsella kyseisten henkilöiden tietoja. Työntekijä ei ole enää hyvinvointialueen palveluksessa.

– Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme ja suhtaudumme siihen vakavasti. Toiminnan osalta olemme käynnistäneet tehostetun ohjauksen ja tulemme lisäämään entisestään asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvää valvontaa, toteaa sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen.

Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyyntö poliisille. Kymenlaakson hyvinvointialue informoi loukkauksen kohteena olevia henkilöitä asiasta kirjeellä lähipäivinä. Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, että tietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.