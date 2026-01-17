Monikansallisia miljoonia – Uudenlainen raaputussarpa Big Cash tarjoaa miljoonan euron päävoittoja
Kansainvälinen uutuusarpa Big Cash voi tuoda Suomeen uusia miljonäärejä, ja uudella tavalla. Arvan myynti on alkanut Veikkauksen asiamiesverkoston myyntipaikoissa sekä Veikkauksen omissa pelipaikoissa.
Big Cash -raaputusarvan päävoitot ovat tasan miljoona euroa. Arpaa myydään Suomen lisäksi Saksassa Hampurin, Hessenin sekä Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa sekä Sloveniassa.
Big Cash -arvassa on jaossa kymmenen kappaletta miljoonan euron päävoittoja sekä kymmenen 100 000 euron voittoa toisessa voittoluokassa.
- Arvan kaksi ylintä voittoluokkaa ovat osallistujamaiden yhteisiä. Kahden ylimmän voittoluokan voitot jakautuvat sattumanvaraisesti Suomeen, Saksaan ja Sloveniaan, kertoo raaputusarpojen tuoteryhmäpäällikkö Riitta Mesilaakso-Lehtola.
Mahdolliset päävoittajat pääsevät kahvittelemaan Veikkauksen miljonäärisalonkiin, sillä päävoitot maksetaan Veikkauksen pääkonttorista.
Veikkaus odottaa, että Big Cash -arvalle löytyy kiinnostusta. Suosituimmat arvat ovat arpavalikoiman klassikot Ässä-arpa ja Casino-arpa.
- Meille on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaille monipuolisen arpavalikoiman, jossa on erihintaisia ja erityyppisiä arpoja. Big Cash tarjoaa asiakkaille paljon raaputettavaa sekä monien asiakkaiden toivoman mahdollisuuden suureen päävoittoon, sanoo Mesilaakso-Lehtola.
Vuosien matka suunnittelupöydältä kassoille
Uusien pelien ja arpojen matka suunnittelupöydältä myyntiin kestää usein vuosia. Big Cash on tästä hyvä esimerkki. Mesilaakso-Lehtola kertoo, että arvan suunnittelu alkoi jo 2010-luvun loppupuolella ja nyt arpa tulee tarjolle Veikkauksen myyntipaikkoihin.
- Monikansallista Big Cash -arpaa alettiin suunnitella Eurojackpot-maiden peliyhtiöiden kanssa. Kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet maat eivät valitettavasti voineet ottaa arpaa myyntiin, koska maiden kansallinen lainsäädäntö ei mahdollistanut tällaisen arvan myyntiä. Big Cash –arvan myynti alkaa heti useissa maissa ja seuraamme mielenkiinnolla, millaisen vastaanoton monikansallinen raaputusarpa saa.
Veikkaus on ollut edelläkävijä kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti monikansallisissa lottopeleissä Eurojackpotissa ja Vikinglotossa. Veikkauksen ensimmäinen monikansallinen arpa oli Norjan ja Tanskan peliyhtiöiden kanssa toteutettu Mega-arpa, jota myytiin vuonna 2015. Suomessa voitettiin tuolloin yksi miljoonan päävoitto.
- Monikansallinen Mega-arpa opetti esimerkiksi sen, että kansainvälisen arvan toteuttamiseen pitää varata vuosia aikaa. Uskomme, että olemme onnistuneet luomaan Big Cashista hyvän tuotteen kaikille mukana oleville maille, sanoo Mesilaakso-Lehtola.
Big Cash -arvan ulkoasu ja voitonjako on toteutettu yhteistyössä osallistujamaiden kesken. Ulkoasun on viimeistellyt saksalainen mainostoimisto. Arvan visuaalinen ilme valittiin muutamasta eri vaihtoehdosta, jotka sopivat eri maiden markkinoille.
- Kaikessa yhteistyössä tehdään tarvittaessa kompromisseja ja etsitään ratkaisut, joihin osallistujamaat voivat olla tyytyväisiä. Olemme oppineet puolin ja toisin esimerkiksi arpojen voitonjaon rakentamisesta sekä visuaalisuudesta. Tärkeintä on saada yhdessä suunniteltua asiakkaita kiinnostava ja kaikkien mukana olevien maiden markkinoille sopiva arpa, sanoo Mesilaakso-Lehtola.
Big Cash -arpa lyhyesti
- Hinta 20 €
- Päävoitot miljoona euroa, toisen voittoluokan voitot 100 000 €
- Arpa on myynnissä myös Sloveniassa sekä Saksassa Hampurin, Hessenin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa
- Kaksi ylintä voittoluokkaa ovat yhteiset osallistujamaiden kesken
- Arpaerässä yhteensä 5,5 miljoonaa arpaa, joista Suomeen 715 000 arpaa
- Suomen mahdolliset päävoitot maksetaan Veikkauksen pääkonttorista
- Arvalla voi osallistua lisäarvontaan, jos siinä ei ole voittoa
