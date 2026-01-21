Nina Honkasen Pohjakosketus-romaanin inspiroima L/over-sarja alkaa MTV3:lla sunnuntaina

Into Kustannus

Nina Honkasen Pohjakosketus-romaanista inspiraationsa saanut, Gutsy Picturesin tuottama ja Aleksi Salmenperän ohjaama tv-sarja L/over – ikuisesti minun alkaa MTV3-kanavalla sunnuntaina 25.1. klo 21. Krista Kososen ja Jani Volasen tähdittämä psykologinen trilleri kilpaili viime keväänä kahdeksan parhaan draaman joukossa arvostetun Canneseries-festivaalin pääsarjassa.

Kuusiosainen L/over kuvaa, miten rakkaus muuttuu vihaksi ja väkivallaksi. Kun Roosa (Krista Kosonen) tapaa karismaattisen kirjailijan, Juhan (Jani Volanen), he rakastuvat päätä pahkaa ja vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa – kunnes eräänä päivänä suhteeseen tulee ensimmäinen särö. Juhalla on salaisuuksia ja Roosalla yltiöpäistä optimistisuutta. Dramaattiset anteeksipyynnöt rauhoittavat aina hetkeksi tilannetta ja kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä. 

Kirjailija-käsikirjoittaja Nina Honkasen vuonna 2019 julkaistu Pohjakosketus-romaani on kuvaus huojuvasta avioliitosta. Samalla se on mustan huumorin ja elämänilon maustama selviytymistarina, joka ravistelee, mutta myös lohduttaa ja kannustaa.

