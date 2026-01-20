Uusi Habitare Build Lab tuo yhteen innovaatiot, materiaalit ja mestarit toteutusten takana
Habitaren ohjelmassa on aina jotain ennennäkemätöntä. Ensi syksyn uutuutena nähdään Habitare Build Lab – alue, jossa yritykset ja palveluntarjoajat esitellään uudella tavalla: toteutettuina käytännön ratkaisuina, jolloin innovaatioihin, materiaaleihin ja työmenetelmiin on helppoa ja käytännönläheistä tutustua.
Habitare Build Lab on sekä visuaalisesti kiinnostava että vankasti ammatillinen alue. Se tarjoaa paljon uutta niin rakentajille, remontoijille kuin alan ammattilaisille. Keskeistä ovat tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen ja ammattitaidon esittely.
Alueella esittäytyy laaja tarjonta remontoinnin ja rakentamisen ammattitaitoa. Mukana on LVI-tekniikkaa, sähkö- ja valaistussuunnittelua, puusepänverstaita ja perinnerakentamisen asiantuntijoita. Kävijät saavat ulottuvilleen laajan ammattitaidon ja pääsevät ratkomaan omia rakentamiseen liittyviä haasteitaan asiantuntijoiden avustuksella.
Yritysten ja palveluntarjoajien ohella Habitare Build Lab on myös paikka esitellä materiaaleja, tuotteita ja tekniikoita. Joka vuosi markkinoille tulee innovatiivisia ratkaisuja, joihin Habitaressa on helppo tutustua. Nähtävänä on myös kaikkea sitä, mitä ilman rakennus tai peruskorjaus ei synny: sähkökalusteita, älykotitekniikkaa, pintakäsittelyaineita ja asennusratkaisuja.
”Build Labilla haluan kunnioittaa sitä osaamista ja käsityötaitoa, jota meiltä löytyy — alallamme on valtavasti viisautta. Build Lab tuo yhteen taitavat tekijät sekä kaikkein innovatiivisimmat ja esteettisimmät tuotteet, materiaalit ja rakennusratkaisut”, kertoo konseptin suunnitellut sisustussuunnittelija Laura Seppänen, LS Design Agency.
”Konsepti sai alkunsa oivalluksesta, kuinka harvoin rakennuksen tai remontin taustalla olevat tekijät, toteutuspuolen ratkaisut tai lopputuloksen kannalta olennainen tekniikka pääsevät esiin. Build Lab juhlistaa kaikkea tätä”, Seppänen jatkaa. ”Suunnittelijat muistetaan mainita, mutta toteutus on yhtä tärkeää kuin suunnittelu. Onnistunut lopputulos syntyy, kun suunnittelijat ja tekijät toimivat yhteistyössä. Ja nyt Habitaressa on myös alue, jossa kävijä voi löytää tekijän projektiinsa tai neuvoja ongelmaansa. Esillä on myös kestävän ja perinnerakentamisen osaamista, joka on aina vain tärkeämpää.”
Tietoa ja työpajoja: Ratkaisuja arjen haasteisiin
Habitare Build Labin keskellä olevalla tapahtuma-alueella on messupäivinä informatiivisia tietoiskuja, joiden aiheet liittyvät rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Tapahtuma-alueella järjestetään myös osallistavia työpajoja, joissa on mahdollisuus itse kokeilla erilaisia pintakäsittelymenetelmiä perinnepuolen tuotteista uusiin materiaali-innovaatioihin.
”Rakentamisen toimialan haasteet ovat koetelleet alaa voimakkaasti viime vuodet. Olemme erityisen iloisia voidessamme tässä hetkessä tuoda Habitare Build Lab -kokonaisuuden kiinnostavalla tavalla osaksi Habitarea. Yhteistyö Laura Seppäsen kanssa mahdollistaa laadulla kuratoidun sisällön Habitaren kävijälle ja uudenlaisen kaupallisen kohtaamispaikan yrityksille”, iloitsee Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.
Lisätiedot:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Habitare, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Habitare, puh. +358 50 577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
The new Habitare Build Lab brings together innovations, materials and the skilled professionals behind the projects20.1.2026 15:47:19 EET | Press release
There is always something previously unseen in Habitare’s program. Next autumn, a new concept will be introduced: Habitare Build Lab — an area that presents companies and service providers in a new way, through realised, practical solutions. Innovations, materials and working methods are showcased in a tangible, hands-on format that makes them easy to explore.
Kevään golfkausi käynnistyy Golfmessuilla - vetonaulana mm. simulaattorigolfin SM-finaali20.1.2026 14:47:24 EET | Tiedote
Suomen suurin golftapahtuma, Golfmessut, järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.-29.3. samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa. Golfmessut avaa perinteisesti kevään golfkauden, tuoden saman katon alle lajin harrastajat, golfin aloittamisesta kiinnostuneet sekä laajan kattauksen alan yrityksiä.
KUTSU: MP 26 -messut media-aika ja -tilaisuus 30.1.20.1.2026 14:34:21 EET | Kutsu
Tervetuloa MP 26 Moottoripyörämessujen media-aikaan perjantaina 30.1. klo 9-10 Helsingin Messukeskukseen. Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen pääsette ajamaan moottoripyöräsimulaattoreilla ja tutustumaan kuumimpiin uutuusmoottoripyöriin messuosastoille. Tapahtuma aukeaa perjantaina yleisölle klo 10 ja on avoinna klo 20 asti.
Helsingin Messukeskuksen uudeksi palvelu- ja tuotantojohtajaksi Saija Syväjärvi20.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen palvelu- ja tuotantojohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi on nimitetty restonomi (YAMK) Saija Syväjärvi. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026.
Matka Travel Fair kicked off the travel year strongly – encounters and experiences leave a lasting impression19.1.2026 16:55:07 EET | Press release
The international Matka Travel Fair in Helsinki once again brought together tourism professionals and travel‑enthusiastic visitors seeking new experiences, inspiration and fresh ideas for future trips. Visitors enjoyed an engaging programme and lively discussions throughout the event. At the same time, the Helsinki Caravan Fair attracted those interested in road travel, with the growing popularity of motorhomes and caravans clearly reflected in the enthusiastic buying atmosphere.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme