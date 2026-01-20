Uusi Habitare Build Lab tuo yhteen innovaatiot, materiaalit ja mestarit toteutusten takana

Habitare Build Lab on sekä visuaalisesti kiinnostava että vankasti ammatillinen alue. Se tarjoaa paljon uutta niin rakentajille, remontoijille kuin alan ammattilaisille. Keskeistä ovat tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen ja ammattitaidon esittely.

Alueella esittäytyy laaja tarjonta remontoinnin ja rakentamisen ammattitaitoa. Mukana on LVI-tekniikkaa, sähkö- ja valaistussuunnittelua, puusepänverstaita ja perinnerakentamisen asiantuntijoita. Kävijät saavat ulottuvilleen laajan ammattitaidon ja pääsevät ratkomaan omia rakentamiseen liittyviä haasteitaan asiantuntijoiden avustuksella.

Yritysten ja palveluntarjoajien ohella Habitare Build Lab on myös paikka esitellä materiaaleja, tuotteita ja tekniikoita. Joka vuosi markkinoille tulee innovatiivisia ratkaisuja, joihin Habitaressa on helppo tutustua. Nähtävänä on myös kaikkea sitä, mitä ilman rakennus tai peruskorjaus ei synny: sähkökalusteita, älykotitekniikkaa, pintakäsittelyaineita ja asennusratkaisuja.

”Build Labilla haluan kunnioittaa sitä osaamista ja käsityötaitoa, jota meiltä löytyy — alallamme on valtavasti viisautta. Build Lab tuo yhteen taitavat tekijät sekä kaikkein innovatiivisimmat ja esteettisimmät tuotteet, materiaalit ja rakennusratkaisut”, kertoo konseptin suunnitellut sisustussuunnittelija Laura Seppänen, LS Design Agency.

”Konsepti sai alkunsa oivalluksesta, kuinka harvoin rakennuksen tai remontin taustalla olevat tekijät, toteutuspuolen ratkaisut tai lopputuloksen kannalta olennainen tekniikka pääsevät esiin. Build Lab juhlistaa kaikkea tätä”, Seppänen jatkaa. ”Suunnittelijat muistetaan mainita, mutta toteutus on yhtä tärkeää kuin suunnittelu. Onnistunut lopputulos syntyy, kun suunnittelijat ja tekijät toimivat yhteistyössä. Ja nyt Habitaressa on myös alue, jossa kävijä voi löytää tekijän projektiinsa tai neuvoja ongelmaansa. Esillä on myös kestävän ja perinnerakentamisen osaamista, joka on aina vain tärkeämpää.”

Tietoa ja työpajoja: Ratkaisuja arjen haasteisiin

Habitare Build Labin keskellä olevalla tapahtuma-alueella on messupäivinä informatiivisia tietoiskuja, joiden aiheet liittyvät rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Tapahtuma-alueella järjestetään myös osallistavia työpajoja, joissa on mahdollisuus itse kokeilla erilaisia pintakäsittelymenetelmiä perinnepuolen tuotteista uusiin materiaali-innovaatioihin.

”Rakentamisen toimialan haasteet ovat koetelleet alaa voimakkaasti viime vuodet. Olemme erityisen iloisia voidessamme tässä hetkessä tuoda Habitare Build Lab -kokonaisuuden kiinnostavalla tavalla osaksi Habitarea. Yhteistyö Laura Seppäsen kanssa mahdollistaa laadulla kuratoidun sisällön Habitaren kävijälle ja uudenlaisen kaupallisen kohtaamispaikan yrityksille”, iloitsee Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.

