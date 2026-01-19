MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan kevätpressiin kuulemaan alkuvuoden uutuuskirjoista

Veera Salmen uutuuskirjoissa seikkaillaan Astrid Lindgrenin jalanjäljissä ja opetellaan eskarielämää 19.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Kiitellyltä lasten- ja nuortenkirjailijalta ilmestyy tänä keväänä kaksi uutta kirjaa. Veljeni Valentin on kiehtovan kaunis ja jännittävä saturomaani Veljeni Leijonamielen hengessä, Heippakamun eskari – Tänään tuntuu puolestaan lukemaan opettelemista ja tunnetaitoja yhdistelevä valloittava tarina kaikille eskarilaisille.