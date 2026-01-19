MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan kevätpressiin kuulemaan alkuvuoden uutuuskirjoista
Otavan kevätpressi kokoaa yhteen kustantamoperheemme mielenkiintoisia uutuusteoksia. Tule kuulemaan huomenna keskiviikkona, kun kirjailijat kertovat uutuuskirjoistaan! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Aika: keskiviikkona 21.1. klo 13–15
Paikka: Etäpressi. Osallistuminen omalta koneelta tai puhelimelta.
Etäpressissä kuullaan seuraavat esittelyt:
Janette Back: Satunnaisten aaltojen teoria
Booktokista tutun esikoiskirjailijan ihastuttavassa surffiromanssissa tunteet tyrskyävät suurempina kuin aallot.
Katja Kettu: Brita-Kajsa
Mestarikertojan väkevä romaani nostaa esiin Lars Leevi Laestadiuksen vaimon Brita-Kajsan vaietun tarinan.
Paavo Huotari & Kirsi Valkama: Kuningas Daavidin pitkä varjo
Silmiä avaava kirja pyhänä pidetyn maan menneisyydestä.
Minna Maijala: Helvi Hämäläinen
Kauan odotettu, kriittinen elämäkerta kirjailija Helvi Hämäläisestä kuljettaa läpi kuohuvan 1900-luvun.
Juho Karhu & Sohvi Kangasluoma: Sitten purjehdimme pohjoiseen
Ihmeellinen purjehdusmatka merillä, jotka kartalla ovat vain jäätä.
Emma Alftan: Syteen tai saveen
Nautinnollisen kirpeä romaani keski-iästä ja keramiikasta osuu nauruhermon kautta sydämeen.
Veera Salmi: Veljeni Valentin
Kiehtovan kaunis ja jännittävä saturomaani Veljeni Leijonamielen hengessä.
Jyri Paretskoi: Sinä et tiedä minusta mitään
Toisen kokemuksia, haaveita ja vaikeuksia ei voi nähdä päällepäin. Vaikuttava tarinakokoelma nuorille.
Magdalena Hai: Kuunkehä
Palkitun kirjailijan upean fantasiatrilogian huipennus.
Tiina Raevaara: Kaupunki jonka keskellä on metsä
Ylistetyn jännityskirjailijan hyytävä sarjanavaus vie pikkukaupungin pimeyteen.
Evelin Kask: Hurmos
Pitelemätön nykyromaani vallan hurmiollisesta vaikutuksesta, kolmesta yksinäisestä ihmisestä ja yhdestä sinnikkäästä torakasta.
Niina Niskanen: Harakanmuna
Kaksi sisarta, yksi levoton kaupunki. Suomen itsenäistymisen kynnykselle sijoittuva, koskettava romaani aloittaa työläisnaisten elämää kuvaavan Palvelijattaret-sarjan.
Laura Arikka: Synkeä juhannus
Juhlaperinteitä ja kummallisia kuolemia idyllisessä lounaissaaristossa. Merituulentuoksuinen dekkarisarja alkaa.
Petra Bühler: Isän tyttö
Hersyvän hauska ja koskettava esikoisromaani rakastamisen vaikeudesta ja omilla jaloilla seisomisesta.
Liisa Louhela: Mies joka kantoi aurinkoa sylissään
Suuri rauhan romaani Suomen tunnetuimmasta aseistakieltäytyjästä Arndt Pekurisesta.
Hippo Taatila: A.W. Yrjänä – Alkemisti
Katsaus sukupolvensa merkittävimpiin kuuluvan taiteilijan ajattelun ja olemisen syviin pohjavireisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin salattuihin aatevirtauksiin.
Elina Westinen: Jesse Markin – Käärmeitä ja perhosia
Tämän kirjan piti olla palkitun muusikon elämäkerta, mutta siitä tulikin myös kuvaus taistelusta oman syyttömyyden ja lapsen kotiinpaluun puolesta, suomalaista oikeusjärjestelmää vastaan.
Aika: keskiviikkona 21.1. klo 13–15
