MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan kevätpressiin kuulemaan alkuvuoden uutuuskirjoista

Otavan kevätpressi kokoaa yhteen kustantamoperheemme mielenkiintoisia uutuusteoksia. Tule kuulemaan huomenna keskiviikkona, kun kirjailijat kertovat uutuuskirjoistaan! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.

Tervetuloa Otavan kustantamoperheen kevätpressiin!

Aika: keskiviikkona 21.1. klo 13–15

Paikka: Etäpressi. Osallistuminen omalta koneelta tai puhelimelta.  

Ilmoittautuminen: Rekisteröidy mukaan tästä linkistä >>

Etäpressissä kuullaan seuraavat esittelyt: 

Janette Back: Satunnaisten aaltojen teoria

Booktokista tutun esikoiskirjailijan ihastuttavassa surffiromanssissa tunteet tyrskyävät suurempina kuin aallot.

Katja Kettu: Brita-Kajsa

Mestarikertojan väkevä romaani nostaa esiin Lars Leevi Laestadiuksen vaimon Brita-Kajsan vaietun tarinan.

Paavo Huotari & Kirsi Valkama: Kuningas Daavidin pitkä varjo

Silmiä avaava kirja pyhänä pidetyn maan menneisyydestä.

Minna Maijala: Helvi Hämäläinen

Kauan odotettu, kriittinen elämäkerta kirjailija Helvi Hämäläisestä kuljettaa läpi kuohuvan 1900-luvun.

Juho Karhu & Sohvi Kangasluoma: Sitten purjehdimme pohjoiseen

Ihmeellinen purjehdusmatka merillä, jotka kartalla ovat vain jäätä.

Emma Alftan: Syteen tai saveen

Nautinnollisen kirpeä romaani keski-iästä ja keramiikasta osuu nauruhermon kautta sydämeen.

Veera Salmi: Veljeni Valentin

Kiehtovan kaunis ja jännittävä saturomaani Veljeni Leijonamielen hengessä.

Jyri Paretskoi: Sinä et tiedä minusta mitään

Toisen kokemuksia, haaveita ja vaikeuksia ei voi nähdä päällepäin. Vaikuttava tarinakokoelma nuorille.

Magdalena Hai: Kuunkehä

Palkitun kirjailijan upean fantasiatrilogian huipennus.

Tiina Raevaara: Kaupunki jonka keskellä on metsä

Ylistetyn jännityskirjailijan hyytävä sarjanavaus vie pikkukaupungin pimeyteen.

Evelin Kask: Hurmos

Pitelemätön nykyromaani vallan hurmiollisesta vaikutuksesta, kolmesta yksinäisestä ihmisestä ja yhdestä sinnikkäästä torakasta.

Niina Niskanen: Harakanmuna

Kaksi sisarta, yksi levoton kaupunki. Suomen itsenäistymisen kynnykselle sijoittuva, koskettava romaani aloittaa työläisnaisten elämää kuvaavan Palvelijattaret-sarjan.

Laura Arikka: Synkeä juhannus

Juhlaperinteitä ja kummallisia kuolemia idyllisessä lounaissaaristossa. Merituulentuoksuinen dekkarisarja alkaa.

Petra Bühler: Isän tyttö

Hersyvän hauska ja koskettava esikoisromaani rakastamisen vaikeudesta ja omilla jaloilla seisomisesta.

Liisa Louhela: Mies joka kantoi aurinkoa sylissään

Suuri rauhan romaani Suomen tunnetuimmasta aseistakieltäytyjästä Arndt Pekurisesta.

Hippo Taatila: A.W. Yrjänä – Alkemisti

Katsaus sukupolvensa merkittävimpiin kuuluvan taiteilijan ajattelun ja olemisen syviin pohjavireisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin salattuihin aatevirtauksiin.

Elina Westinen: Jesse Markin – Käärmeitä ja perhosia

Tämän kirjan piti olla palkitun muusikon elämäkerta, mutta siitä tulikin myös kuvaus taistelusta oman syyttömyyden ja lapsen kotiinpaluun puolesta, suomalaista oikeusjärjestelmää vastaan.

Lämpimästi tervetuloa! 

Otavan kevätpressi on 21.1.
