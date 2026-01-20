Espoon kaupunki - Esbo stad

Vuoden luontokuvat 2025 -näyttelyssä nähdään eläinkuvia usealta espoolaiselta kuvaajalta

22.1.2026 10:10:27 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Vuosittain järjestettävän Suomen suurimman luontovalokuvauskilpailun parhaimmisto on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 28.1. - 22.3.2026. Vuoden luontokuvat 2025 – näyttelyssä on esillä kaikki kilpailussa palkitut kuvat.

Ilveksen pörröiset tassut lepäävät puun rungolla metsässä.
Vuoden Luontokuva 2025: Tassut. Ossi Saarinen

Espoolaiset luontokuvaajat pärjäsivät taas kilpailussa hienosti. Näyttelyssä on viiden espoolaisen kuvaajan kuvia. Ossi Saarisen ainutlaatuinen ja hauska kuva ilveksen tassuista valittiin Vuoden Luontokuvaksi 2025. Saariselta nähdään myös portfolio -sarjassa palkittu kuuden kuvan sarja ilveksestä elinympäristössään.

Myös Tuomas Heinoselta on esillä useampi kuva. Portfolio Naapurini liito-orava esittelee Espoon tunnuseläintä liito-oravaa kuuden kuvan verran. Lisäksi palkituissa lintukuvissa ihastuttaa kuva auringonvaloa vasten silhuettina piirtyvästä kurjesta.

Muita espoolaisten kuvia näyttelyssä ovat vedenalaiskuvaaja Pekka Tuurin hieno tilannekuva hauen kalastuksesta, Olli Leinon tunnelmallinen lepakkokuva ja Ari Heinon oivaltava lähikuva kaakkurista.

Suomen luonnonvalokuvaajt SLV ry:n järjestämässä Vuoden Luontokuva 2025 -kilpailussa oli tuttuun tapaan yhdeksän sarjaa. Vaihtuvana sarjana oli portfolio eli useamman kuvan sarja samasta teemasta. Vuoden luontokuvat 2025 -näyttelyssä on esillä 38 upeaa kuvataulua.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään sunnuntaina 8.3.2026 klo 13 Ossi Saarisen kuvaesitys, jossa hän kertoo ilveksestä ja sen kuvaamisesta. Tapahtumaan on rajallisen tilan vuoksi ennakkoilmoittautuminen.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina. Näyttelyyn ja tapahtumaan on vapaa pääsy.

Yhteyshenkilöt

Villa Elfvikin luontotalo, Katri Luukkonen, suunnittelija
katri.luukkonen@espoo.fi, puh. 043 826 2535

Kuvat

Vuoden Luontokuva 2025: Tassut.
Ossi Saarinen
Linkit

Villa Elfvikin luontotalo

Villa Elfvikin luontotalo kuuluu Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualueeseen.

Ympäristönsuojelun palvelualue edistää ympäristövastuullisuutta Espoossa vaalimalla ja parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöhaittoja sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta ja kannustamalla vaikuttamaan. 

