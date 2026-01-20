Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunki selvittää Pasilan peruskoulun ja päiväkoti Aurinkokellon vesivahinkoa

21.1.2026 11:16:28 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Pasilan peruskoulun ja päiväkoti Aurinkokellon tiloissa havaittiin maanantaina 19. tammikuuta aamulla vesivahinko. Koulu ja päiväkoti ovat jatkaneet toimintaansa käyttämällä kunnossa olevia tiloja.

Koulurakennus.
Helsingin kaupunki

Vesivahinko on tapahtunut ullakolla viherkaton vesijohdon jäätymisen ja rikkoutumisen takia. Vettä on valunut ullakolta kerrosten läpi aina ensimmäiseen kerrokseen saakka.

Rakennuksessa on väljää, joten koulu ja päiväkoti ovat jatkaneet toimintaansa käyttäen kunnossa olevia tiloja.

Kuivatustyöt ja vesivahingon laajuuden selvittäminen ovat käynnissä. 

Koulu sijaitsee Pasilassa osoitteessa Tulistimenkatu 2.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Tiimipäällikkö Mikko Palander (isännöintitiimi 2)
Puh. 050 344 9906
mikko.palander@hel.fi

Koulurakennus.
Helsingin kaupunki
