Kaupunki selvittää Pasilan peruskoulun ja päiväkoti Aurinkokellon vesivahinkoa

Vesivahinko on tapahtunut ullakolla viherkaton vesijohdon jäätymisen ja rikkoutumisen takia. Vettä on valunut ullakolta kerrosten läpi aina ensimmäiseen kerrokseen saakka.

Rakennuksessa on väljää, joten koulu ja päiväkoti ovat jatkaneet toimintaansa käyttäen kunnossa olevia tiloja.

Kuivatustyöt ja vesivahingon laajuuden selvittäminen ovat käynnissä.

Koulu sijaitsee Pasilassa osoitteessa Tulistimenkatu 2.