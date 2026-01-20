Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om utdelning av organisationsunderstöd

Välfärdsområdet delar i år ut organisationsunderstöd för 970 000 euro. Områdesstyrelsen beslöt att bevilja 2026 års understöd för verksamhet som stöder social- och hälsovård enligt förslag från nämnden för närdemokrati och delaktighet.

Understöd kan beviljas för verksamhet, som stöder VAKEs egen serviceverksamhet och förverkligandet av strategiska mål. Den ansökta understödssumman var nästan tre miljoner euro. I valen betonades verksamheter, som området har störst behov av. Allt som allt beviljades understöd åt 42 olika organisationer och understödssummorna varierar mellan 1 000–200 000 euro. Mest understöd beviljades för stöd i föräldraskapet, mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel, främjandet av säkerhet och stöd för funktions- och arbetsförmåga.

”Ansökningarna av organisationsunderstöden var i huvudsak av hög kvalitet. I vårt område delar vi ut understöd för 50 000 euro mer än i fjol. Organisationerna komplettera på ett viktigt sätt välfärdsområdets egna tjänster”, konstaterar områdesstyrelsens andra viceordförande Eva Tawasoli.

Stängningen av Pikku-Koivu fortsätter

Områdesstyrelsen beslöt fortsätta stängningen av den tillfälliga enheten för barn Pikku-Koivu med tre månader. Välfärdsområdet beslöt i december om en stängning på två månader på grund av kvalitetsproblem som kommit fram tidigare på enheten.

Genom att fortsätta den tillfälliga stängningen säkerställer man, att enheten kan öppnas säkert. För klienterna har man ordnat ersättande tjänster. Välfärdsområdet har gjort polisanmälan som rör bristerna i verksamheten.

Vägkartan för digital utveckling blickar framåt

Områdesstyrelsen behandlade på sitt sammanträde välfärdsområdets program för dataadministration och vägkartan för digital utveckling. I vägkartan har man bland annat identifierat utvecklingen av artificiell intelligens, som medför många möjligheter för till exempel utveckling av repeterbara uppgifter inom skrivningar, tolkning och administration.

Områdesstyrelsen fick dessutom en sammanfattning av 2025 års interna revisioner. Målet var måluppfyllelsen i ägarstyrningen, faktureringen mellan äldreservicens servicehandledning och välfärdsområdet, hälso- och sjukvårdstjänsternas materialanskaffning av vårdartiklar och utdelning av vårdartiklar och resursfördelning av datahanteringen, som fortfarande pågår. Styrelsen gick samtidigt en remissdebatt för det inledande årets verksamhetsplan av den interna revisionen.

”Områdesstyrelsen nya år inleddes och vi fick en bred översikt av välfärdsområdets verksamhet. Områdesstyrelsen vill här tacka personalen för ett utmärkt arbete och för att många tjänster har utvecklats i en bättre riktning”, berättar styrelsens första viceordförande Marja Ahava.



Föredragningslistan med bilagor från områdesstyrelsens sammanträde finns att läsa på VAKEs publikationssida. Det justerade protokollet från sammanträdet finns att läsa på publikationssidan från och med tisdagen 27.1.2026 kl. 12.