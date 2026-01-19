SDP

SDP:n Niina Malm: Hallitus sivuuttaa ylimielisesti lakiesityksensä haitat

20.1.2026 16:58:20 EET | SDP | Tiedote

Määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpottavan lakiesityksen suurimpana ongelmana ei ole epäonnistuneet sanavalinnat vaan työelämälle haitallinen sisältö, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

 – Hallituksen esityksessä todetaan, että ilman erillistä perustetta solmittavat määräaikaiset työsopimukset altistavat työntekijät erilaisille väärinkäytösriskeille. Määräaikaiset työsuhteet ovat yhteydessä raskaus- ja perhevapaasyrjintään ja voivat lisätä myös muunlaista syrjintää. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kertyy tutkimuksen mukaan enemmän työttömyyskuukausia, ja työurat ovat lyhyempiä ja epävakaampia. Määräaikaisuudet voivat saada nuoret aikuiset lykkäämään perheen perustamista, mikä heikentää syntyvyyttä.

 – Nämä eivät ole epäonnistuneita tai tökeröitä muotoiluja, vaan tosiasioita, jotka on kirjattu hallituksen omaan lakiesitykseen ja joista niin oppositio kuin ammattiliitotkin ovat varoittaneet hallitusta kerran toisensa jälkeen. Näitä riskejä ei ole huomioitu riittävästi, mutta silti työministeri Marttinen ajaa lakimuutosta ylimielisesti tosiasioista piittaamatta, Malm moittii.

On syytä kysyä, miksi hallitus ajaa kuin käärmettä piippuun lakia, jolla ei käytännössä vaikutusta työllisyyteen, toteaa Malm.

 – Kun nyt tarkastellaan lakiesityksen sanankäänteitä, haluan kiinnittää huomion seuraavaan: ”Täten ei voida päätellä, että tämä lakimuutos olemassa olevan tiedon valossa lisäisi työllisyyttä Suomessa.” Onko tämäkin työministerin mielestä epäonnistunut ja tökerö muotoilu vai yksinkertaisesti ikävä tosiasia, joka sivuutetaan hallituksen agendan vastaisena?

 – Jos työn alla on lakimuutos, joka ei lisää työllisyyttä Suomessa, mutta voi lisätä syrjintää, alentaa syntyvyyttä, lisätä työelämän epävarmuutta ja vaikeuttaa nuorten aikuisten perheen perustamista ja vaikkapa ensimmäisen oman kodin ostamista, terveen järjenkin pitäisi sanoa, että tällaista lakia ei pidä toteuttaa. Hallituksen on otettava järki käteen ja vedettävä työelämälle haitallinen esityksensä pois, Malm päättää.

