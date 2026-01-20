Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.1.2026

20.1.2026 18:06:41 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.1.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lautakunta valitsi liikuntatieteen maisteri Anu Jokelan liikuntapalveluiden uudeksi liikuntapaikkapäälliköksi. Liikuntapaikat-palvelun vastuulla ovat muun muassa Helsingin kaupungin uima-, jää- ja sisäliikuntahallit sekä liikuntapuistot ja tekojääradat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Lautakunta päätti muun muassa uudesta liikunatapaikkapäälliköstä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita liikuntatieteen maisteri Anu Jokelan liikuntapalveluiden liikuntapaikkapäälliköksi. Liikuntapaikat-palvelun vastuulla ovat muun muassa Helsingin kaupungin uima-, jää- ja sisäliikuntahallit sekä liikuntapuistot ja tekojääradat. Helsingin liikuntapaikkapäällikkö johtaa noin 300 henkilön palvelua ja vastaa noin 50 miljoonan euron vuosibudjetista.

Anu Jokela on koulutukseltaan liikuntatieteen maisteri ja liikunnanohjaaja. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Jokinen toimii tällä hetkellä liikuntapäällikkönä Vantaan kaupungilla, jossa hän on toiminut yli 10 vuoden ajan liikuntajohtajan ensimmäisenä sijaisena, palvelualueen johtoryhmän jäsenenä ja toimialan laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Jokinen aloittaa Helsingin liikuntapaikkapäällikkönä 1.4.2026 alkaen.


