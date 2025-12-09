Joka viides Helsingin seudun yritys hyötyy jo paljon tekoälyn käytöstä
22 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kertoo hyötyvänsä tekoälystä paljon tai erittäin paljon. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin kyselystä jäsenyritysten toimitusjohtajille. 63 prosenttia vastaajista katsoo, että tekoälystä on jonkin verran hyötyä, 12 prosenttia, että tekoälystä ei ole lainkaan hyötyä.
”Tekoäly selvästi kaventaa yritysten resurssieroja. Kyselyn edistyneimmät toimialat tekoälyn hyödyntämisessä ovat informaatio- ja viestintäala, liike-elämän palvelut sekä teollisuus, joissa tekoäly on asiantuntijatyön arkea. Ratkaisevaa ei ole toimiala, vaan työn tietointensiivisyys ja henkilöstön kyky hyödyntää tekoälyä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Vielä kaksi vuotta sitten vain kahdeksan prosenttia alueen yrityksistä arvioi hyötyvänsä tekoälystä paljon tai erittäin paljon. Tuolloin jopa 30 prosenttia yrityksistä oli sitä mieltä, että tekoälystä ei ole lainkaan hyötyä.
Muutos on ollut suhteellisesti nopeinta pienissä yrityksissä verrattuna joulukuuhun 2023. Tekoäly ei ole tasoittanut yrityskenttää, mutta se on kaventanut resurssieroja. Luova tekoäly on tuonut yritysten ulottuville osaamista, jota voidaan hyödyntää suoraan esimerkiksi markkinointiviestinnässä, henkilöstöhallinnossa, käännöksissä ja asiantuntijasparrauksessa.
”Tekoäly on erityisesti pienille yrityksille keino parantaa kilpailuasemaa. Se ei vielä mullista liiketoimintamalleja, mutta vapauttaa aikaa, säästää kustannuksia ja tuo osaamista, jota aiemmin ostettiin ulkoa tai jätettiin kokonaan hyödyntämättä. Vaikka pienten yritysten tilanne on parantunut, suurimmat hyödyt näkyvät yhä suurissa yrityksissä”, sanoo Markku Lahtinen.
Strateginen hyödyntäminen ja tuottavuusloikka ovat vielä edessä.
”Avoimien vastausten perusteella yritykset ovat kahdessa vuodessa siirtyneet yhä vaativampiin tekoälyn käyttökohteisiin, kuten strategiatyön sparraukseen ja johdon päätöksenteon tukemiseen. Vaikka tekoälyllä on jo parannettu prosesseja ja työn sujuvuutta, sen täysi potentiaali strategisena kilpailutekijänä ja tuottavuuden ajurina on vielä pitkälti hyödyntämättä”, sanoo Markku Lahtinen.
Näin kysely tehtiin
Kyselyyn vastasi 300 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 26.11.–3.12.2025. Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.
