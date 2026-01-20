Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 20.1.2026

Helsingissä on edessä merkittävien infrainvestointien vuosikymmen 20.1.2026 08:10:34 EET | Tiedote

Helsinki investoi lähivuosina merkittävästi kunnallistekniikkaan, katuinfraan, raideliikenteeseen ja puistoihin. Investoinnit mahdollistavat kaupungin kestävän kasvun ja rakentavat edellytyksiä elinkeinoelämän tarpeille ja kaupunkilaisten toimivalle arjelle. Samalla kaupunki pyrkii varmistamaan kaupungin toimivuuden myös työmaiden aikana.