Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 20.1.2026
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 20.1.2026.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Helsinki preparing for a decade of significant infrastructure investments20.1.2026 08:11:51 EET | Press release
In the coming years, Helsinki will be making significant investments in municipal infrastructure, street infrastructure, rail transport and parks. These investments will enable the city to grow sustainably while responding to trade and industry needs and contributing to the functional everyday life of residents. At the same time, the City is working to ensure that Helsinki remains functional during the construction works.
Helsingfors står inför ett decennium av betydande investeringar i infrastruktur20.1.2026 08:11:19 EET | Pressmeddelande
Helsingfors gör betydande investeringar i kommunalteknik, gatuinfrastruktur, spårtrafik och parker. Investeringarna möjliggör en hållbar tillväxt i staden och skapar förutsättningar för näringslivets behov och en fungerande vardag för stadsborna. Samtidigt strävar staden efter att säkerställa en fungerande stad även under pågående byggarbeten.
Helsingissä on edessä merkittävien infrainvestointien vuosikymmen20.1.2026 08:10:34 EET | Tiedote
Helsinki investoi lähivuosina merkittävästi kunnallistekniikkaan, katuinfraan, raideliikenteeseen ja puistoihin. Investoinnit mahdollistavat kaupungin kestävän kasvun ja rakentavat edellytyksiä elinkeinoelämän tarpeille ja kaupunkilaisten toimivalle arjelle. Samalla kaupunki pyrkii varmistamaan kaupungin toimivuuden myös työmaiden aikana.
Detaljplaneförslaget för Elielplatsen går vidare till beslutsfattande16.1.2026 10:02:33 EET | Pressmeddelande
Åren 2020–21 anordnades en arkitekttävling för att utveckla Elielplatsen och Stationsplatsen. Därefter har planeringen av området fortsatt utifrån det vinnande förslaget. Helsingfors stadsmiljönämnd behandlar detaljplaneförslaget vid sitt sammanträde tisdagen den 20 januari.
Elielinaukion asemakaavaehdotus päätöksentekoon16.1.2026 10:02:33 EET | Tiedote
Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämiseksi järjestettiin vuosina 2020–21 arkkitehtuurikilpailu. Tämän jälkeen alueen suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaehdotusta kokouksessaan tiistaina 20. tammikuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.