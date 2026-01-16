Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 20.1.2026

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lautakunnan tiistaina 20. tammikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 20. tammikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilat: päätös Myllypuroon osoitteeseen Yläkivenrinne 6 toteutettavan leikkipuisto Myllynsiiven korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä päätös Malmille osoitteeseen Tyynelänkuja 7 toteutettavan leikkipuisto Traktorin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä päätös Munkkivuoreen osoitteeseen Ulvilantie 17b toteutettavan leikkipuisto Ulvilan korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä päätös Pukinmäkeen osoitteeseen Kenttäkuja 12 sijoittuvan Pukinmäenkaaren peruskoulun perusparannuksen tarveselvityksestä Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

I höst börjar ungefär 6 000 barn i skolan i Helsingfors. Den första skoldagen för barn födda år 2019 är onsdag 12.8.2026. Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt 12–25.1.2026 eller genom att besöka skolan på onsdag 21.1.2026. Vi skickade broschyren Välkommen till skolan till nästa hösts förstaklassare i november 2025. Broschyren innehåller ingående information om skolstarten. Information om skolstarten finns också på edu.hel.fi/valkommentillskolan.

