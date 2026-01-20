Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan - Jokerista jakoon 40 000 euroa

20.1.2026 22:34:39 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 4/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on 52 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikeat numerot ovat 16, 26, 32, 37 ja 45. Tähtinumeroiksi arvottiin 2 ja 3.

5+1-tuloksia löytyi kolme: yhdet Norjasta, Saksasta ja Kroatiasta. Jokaisen voitto-osuus on noin 517 000 euroa.

5+0-tuloksilla voittaa noin 97 000 euroa. Niistä viisi löytyi Saksasta, kaksi Ruotsista ja yhdet Sloveniasta ja Norjasta.

Suomessa oli pelattu kaksi 4+2-tulosta, joiden arvo on noin 6 600 euroa.

Tiistai-Jokerista löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu tuplattuna Riihimäen Eteläisen Asemakadun Pelaamossa. Oikea rivi on 4 3 0 3 3 4 0. 

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Vilna 11, joka toi tuhannen euron voiton kahdelle.

Millin oikea rivi on 2, 26, 30, 32, 38 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 27. Päävoittoa ei mennyt jakoon.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

