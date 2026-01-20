Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan - Jokerista jakoon 40 000 euroa
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 4/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on 52 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikeat numerot ovat 16, 26, 32, 37 ja 45. Tähtinumeroiksi arvottiin 2 ja 3.
5+1-tuloksia löytyi kolme: yhdet Norjasta, Saksasta ja Kroatiasta. Jokaisen voitto-osuus on noin 517 000 euroa.
5+0-tuloksilla voittaa noin 97 000 euroa. Niistä viisi löytyi Saksasta, kaksi Ruotsista ja yhdet Sloveniasta ja Norjasta.
Suomessa oli pelattu kaksi 4+2-tulosta, joiden arvo on noin 6 600 euroa.
Tiistai-Jokerista löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu tuplattuna Riihimäen Eteläisen Asemakadun Pelaamossa. Oikea rivi on 4 3 0 3 3 4 0.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Vilna 11, joka toi tuhannen euron voiton kahdelle.
Millin oikea rivi on 2, 26, 30, 32, 38 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 27. Päävoittoa ei mennyt jakoon.
