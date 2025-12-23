Atea valittiin maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi jo viidennen kerran
Atea on valittu viidettä vuotta peräkkäin maailman 100 vastuullisimman suuryrityksen joukkoon Corporate Knightsin arvostetussa Global 100 ‑indeksissä. Vuoden 2026 maailmanlaajuisessa listauksessa Atea sijoittui 92. sijalle ja nousi jälleen maailman vastuullisimmaksi IT‑palvelualan yritykseksi.
Global 100 -indeksi tunnetaan yhtenä maailman arvostetuimmista tietopohjaisista yritysvastuullisuuden luokituksista. Listauksessa huomioidaan vain pörssilistatut yritykset, joiden liikevaihto ylittää miljardi Yhdysvaltain dollaria.
Saavutukset kertovat pitkäjänteisestä työstä
”Se, että meidät on viidennen kerran noteerattu maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi, on osoitus siitä, että Atea on sitoutunut vastuullisuuteen strategisella tasolla. Kestävä kehitys huomioidaan kaikissa strategisissa valinnoissamme ja olemme ylpeitä siitä, että voimme osoittaa sen tällä tavoin myös asiakkaillemme ja kumppaneillemme”, sanoo Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.
”Kiitos kaikille, jotka vievät vastuullisuutta eteenpäin joka päivä. Vastuullisuustyömme ytimessä on työntekijöiden sitoutuminen sekä liiketoiminnan ja prosessien jatkuva kehittäminen yhdessä yli maarajojen. Tämä tunnustus osoittaa, että suunta on oikea – ja matka jatkuu”, sanoo Atea Finlandin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala.
Vastuullisuus on osa Atean ydintoimintaa
Atea toimii aktiivisesti kasvattaakseen tietoisuutta IT-alan vastuullisuuskysymyksistä. Vuosittainen Atea Sustainability Forum -tapahtuma järjestetään Vantaalla 26. maaliskuuta. Se kokoaa IT-päättäjiä, -ostajia ja vastuullisuusasiantuntijoita keskustelemaan digitalisaatioon liittyvistä kestävän kehityksen kysymyksistä.
Muita merkittäviä tunnustuksia
Atea-konserni sai viime vuoden aikana useita arvostettuja tunnustuksia vastuullisuustyöstään:
- CDP:n A‑listaus yritysraportoinnin läpinäkyvyydestä ja ilmastotyöstä kolmatta vuotta peräkkäin.
- EcoVadisin platinataso jo kuudetta kertaa – Atea kuuluu arvioitujen 150 000 yrityksen ylimpään yhteen prosenttiin.
- TIME‑lehden ja Statistan tunnustus yhtenä maailman vastuullisimmista yrityksistä 2025.
- Europe’s Climate Leaders -tunnustus neljättä kertaa. Financial Times ja Statista myöntävät tunnustuksen yrityksille, jotka ovat vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi.
Yhteyshenkilöt
Atea Finland
Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, puh + 358 400 735 134
Elli Ojala, vastuullisuuspäällikkö, puh. +358 44 458 0414
Atea-konserni
Robert Giori, CFO, + 47 934 09 188
Andreas Antonsen, Director of Corporate Governance, + 46 722 44 87 84
Nelly Flatland, Director of Sustainability, + 47 986 87 072
Dace Bērziņa, Head of ESG Reporting, + 371 266 16 214
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
