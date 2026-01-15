Schneider Electricin uuden sukupolven pikalatausasemat nopeuttavat siirtymää sähköautoiluun

Schneider StarCharge Fast -malliston innovaatiot parantavat käyttäjäystävällisyyttä, latausnopeutta, luotettavuutta ja turvallisuutta.

Vankka rakenne takaa täyden toimintavarmuuden myös vaativissa olosuhteissa.

Huoltoa helpottaa ja nopeuttaa valmistajan etäyhteys latausasemaan.

Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on lanseerannut uuden sukupolven pikalatausasemat sähköajoneuvoille. Uusi Schneider StarCharge Fast -mallisto on saatavilla 60 kW:n, 180 kW:n ja 320 kW:n malleina. Se on suunniteltu vastaamaan sähköautojen lataajien sekä kalusto- ja latausoperaattoreiden muuttuviin tarpeisiin.

Euroopan sähköautomarkkinat ovat muutoksessa, sillä EU suunnittelee bensiini- ja dieselautoja koskevia rajoituksia vuodesta 2035 alkaen. Schneider Electric vastaa innovaatioilla, jotka parantavat suorituskykyä, yksinkertaistavat huoltoa ja parantavat käyttökokemusta.

Schneider StarCharge -pikalatausasemien suunnittelussa on huomioitu käyttöajan maksimointi. Pikalatausasemat voi integroida moniin erilaisiin ympäristöihin, joten niitä voi käyttää laajalti esimerkiksi julkisissa, kaupallisissa ja teollisissa kohteissa. StarCharge vastaa myös sähköbussien ja -rekkojen lataustarpeisiin.

Suorituskyky ja kestävyys edellä

Kestävät ja tehokkaat Schneider StarCharge -pikalatausasemat toimivat luotettavasti vaativissa olosuhteissa. Niillä on täysi latausteho jopa +50 °C:een asti. Kestävää ja korroosiosuojattua rakennetta on täydennetty ennakoivilla varoitusominaisuuksilla, kuten tuuletus-, tärinä- ja kosteusantureilla, joiden avulla toiminnasta saa reaaliaikaisia hälytyksiä ja toimintavarmuus säilyy.

Schneider Electric tarjoaa kattavan, valmistajan tukeman palvelumallin asennuksesta modernisointiin. Etähuolto, vikailmoitukset ja nopeat korjaukset helpottavat elinkaaren aikaista ylläpitoa. StarChargen huoltoa tukee 30–50 helposti saatavilla olevaa varaosaa.

Tehokasta latausta myös raskaalle kalustolle

Schneider StarCharge Fast -pikalatausasemat tuottavat jopa 320 kW:n tehon 97 prosentin hyötysuhteella ja vankalla 300 A:n latausvirralla (boost-toiminnolla 500 A). Niiden toiminta on optimoitu ympäristöihin, joissa tarvitaan nopeaa latausta. EcoStruxure EV Charging Expertiä hyödyntämällä asemiin saadaan ylikuormitussuojaus ja älykäs kuormanhallinta. Dynaaminen samanaikainen lataus parantaa toiminnan tehokkuutta entisestään.

Schneider StarCharge Fast 180 ja 320 ovat suurtehoisia DC-latausasemia, jotka on suunniteltu tilanteisiin, joissa pikalataus on välttämätöntä. Ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Latauskapasiteetti yltää jopa 320 kW:iin, minkä ansiosta akun lataustaso saavuttaa 80 prosenttia jopa 15–30 minuutissa.

Nykyaikainen sähköajoneuvokalustoa varten räätälöity järjestelmä tukee BCB toggle wake-up -toimintoa. Järjestelmä on VDV261-standardien mukainen ja tarjoaa eri mittaisia latauskaapeleita valinnaisilla kaapelinhallintajärjestelmillä. Edistykselliset ajoneuvon tunnistustekniikat, kuten ISO 15118 -standardin mukainen Plug & Charge ja Autocharge, takaavat helpon latauskokemuksen.

Saumaton hallinta ja liitettävyys

Schneider StarCharge Fast on OCPP-sertifioitu, ja siinä on sisäänrakennettuna 4G-, WiFi- ja Ethernet-yhteydet sekä useita tunnistusvaihtoehtoja. Tämän ansiosta pikalatausasemien operointi ja integrointi olemassa oleviin järjestelmiin on vaivatonta.

Lanseeraus on merkittävä virstanpylväs Schneider Electricin matkalla kohti Euroopan johtavaa asemaa prosumer-energiamarkkinoilla. Schneiderilla on osaamista edistyneissä energianhallintateknologioissa, sähköautojen lataamisessa, energian varastoinnissa ja markkinoiden hallinnassa.

– Olemme mukana tukemassa sähköautojen käyttöönoton kasvua ratkaisuilla, jotka tekevät latauksesta nopeampaa, tehokkaampaa ja turvallista. Innovaatiomme on suunniteltu tehostamaan näitä elementtejä. Se on suunniteltu kuljettajille, kalusto-operaattoreille ja käyttäjille, jotka tarvitsevat nopeutta ja luotettavuutta. Sähköautojen lataus aiheuttaa äkillisiä piikkejä rakennusten energiankulutukseen, joten meidän tehtävämme on varmistaa, että nopea lataus ei koskaan tapahdu luotettavuuden tai liiketoiminnan jatkuvuuden kustannuksella. Schneiderin innovaatio on merkittävä harppaus eteenpäin sähköautojen latausteknologiassa, ja se vauhdittaa osaltaan globaalia kestävän liikkumisen siirtymää, sanoo Schneider Electricin sähköautojen latausratkaisuista vastaava tuotepäällikkö Mikko Korhonen.

Schneider StarCharge Fast 180, Schneider StarCharge Fast 320 ja Schneider StarCharge Fast 60 ovat nyt saatavilla eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoja:

Tuotepäällikkö Mikko Korhonen, Schneider Electric

mikko.korhonen@se.com, 040 137 8016